Mehrere Generationen jetzt unter einem Dach

Lampertheim.Das Haus steht, die letzte der 28 Wohnungen ist bezogen und die letzte Buchung ist getätigt – das Pionierprojekt Mehrgenerationenwohnen auf dem Martin-Luther-Platz in Lampertheim ist vollendet. Aus einer Idee der Bürgerschaft ist nach sieben Jahren eine Erfolgsstory geworden. Der eigens dafür gegründete Verein Mewola (Mehrgenerationenwohnen in Lampertheim) ist mit der Fertigstellung des Hauses am Ziel.

Bei der Mitgliederversammlung beschlossen die „Mewolaner“ deshalb die Vereinsauflösung zum 31. Dezember – ließen sich aber ein Türchen offen. Sollten sich bis dahin oder innerhalb der sich anschließenden „Liquidationsphase“ neue Vorstände finden, könnte der Verein fortbestehen.

Schließlich wäre eine Auflösung, besonders für die Außenwirkung, eigentlich „viel zu schade“, wie Mitbegründer Hans Schader im Gemeinschaftsraum der großen Anlage betonte. Besonders Magnus Geibel von der Genossenschaft „pro…“ aus Stuttgart, der das Bauvorhaben begleitet hat, plädierte für den Fortbestand von „Mewola“. „Der Verein sollte die treibende Kraft bleiben, um in der Anfangszeit Schwung in die Bude zu bringen und das generationsübergreifende Zusammenleben anzukurbeln“, argumentierte er. Das sei auch bei ähnlichen Projekten so geschehen. Für den Vereinsvorsitzenden Frank-Rüdiger Kirschner ist dagegen klar: „Das muss aus dem Haus selbst kommen“.

Kein zweites Haus geplant

In die gleiche Kerbe schlugen mehrere Mitglieder. Gemeinschaft könne man nicht erzwingen, sagte Johann Kremser, sie müsse immer aus der Gemeinschaft selbst kommen. Weil auch der Bau eines zweiten Hauses nicht geplant ist, entfielen gleichzeitig Satzungsgrundlage und Zweck des Vereins.

„Das Ziel ist erreicht“, untermauerte Vorsitzender Kirschner. Gleichwohl kann er den Ansatz der Gemeinschaftsförderung verstehen und der Weiterführung des Vereins Positives abgewinnen. Da der aktuelle Vorstand mit Kirschner an der Spitze und Hans Georg Thierfelder als Stellvertreter sowie ein Großteil der Mitglieder – aktuell sind es 34 – nicht in dem Haus wohnen, wolle man sich aber nun ausklinken. Nur die Kassiererin Brigitte Zeyen wohnt auch in der Königsberger Straße 26. „Wenn sich jemand für den Vorsitz findet, kann der Verein gerne weitermachen“, betonte Kirschner. Aktuell sei aber kein Nachfolger aus der Bewohnerschaft in Sicht.

Die Versammlung entschied sich deshalb für den „Königsweg“: Auflösung unter Vorbehalt. 15 Mitglieder stimmten für die Liquidation zum 31. Dezember, bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung. Allerdings könne das rechtlich für eine gewisse Zeit auch nach dem 31. Dezember rückgängig gemacht werden. „Alles nicht so dramatisch“, fand Vorsitzender Kirschner daher. Ohnehin herrschte bei der Versammlung keineswegs Trauerstimmung. Im Gegenteil: Klirrende Sekt- und Weingläser, Schnittchen für alle – die „Mewolaner“ waren fröhlich und ausgelassen. Schließlich könne man stolz auf das Erreichte sein. „Eine Erfolgsstory, wie sie ganz selten anzutreffen ist“, so Kirschner.

Auf dem Weg von der Idee 2012 bis zur Fertigstellung 2019 habe man einige Turbulenzen überstehen müssen. „Der Druck war zeitweise enorm“, resümierte Kirschner. Die Idee kam von Brigitte Zeyen. Immer wieder sei sie an Kirschner und die Bürgerstiftung heran getreten, schließlich gründeten zwölf Bürger mit „Mewola“ einen eigenen Verein und holten sich die Stuttgarter Genossenschaft „pro…“ mit ins Boot.

Daraus geworden ist eine 3000 Quadratmeter große Anlage mit einem L-förmigen Wohnkomplex und 28 Wohnungen, die über alle Generationen hinweg vergeben wurden. „Und es hätte sogar noch größer werden können“, fand Kirschner im Nachhinein. Im Falle der Vereinsauflösung soll das Vermögen von rund 2000 Euro den Bewohnern zugutekommen. Eine Sitzgelegenheit im Garten ist angedacht. ksm

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019