Lampertheim/Hofheim/Hüttenfeld.Wegen zahlreicher Bauarbeiten sind derzeit einzelne Straßen in Teilen voll gesperrt. In Lampertheim betrifft dies die Roonstraße (bis 10. August), in Hofheim die Graf-von-Stauffenberg-Straße (bis 15. August) und in Hüttenfeld die Riedstraße (bis 24. August). Die Straßen sind jeweils beidseitig bis zur Vollsperrung befahrbar. Die Stadt bittet darum, die Haltverbotszonen zu beachten und um gegenseitige Rücksichtnahme. Die Tiefbauarbeiten werden durch die Firma Jak. Gärtner & Söhne ausgeführt. Bei Rückfragen zum technischen und zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme wenden sich die Betroffenen direkt an die ausführende Firma. red