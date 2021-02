„Meilenstein“für die Stadt

Lampertheim.Als „Grundstein für die Altrhein-Entschlammung“ bewertet die Stadtverwaltung die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes. Damit stehe den ersten konkreten Schritten mit dem Ziel einer Entschlammung nichts mehr im Weg. „Für Lampertheim ist dies ein Meilenstein“, erklärt Bürgermeister Gottfried Störmer in einer Pressemitteilung. Zum ersten Mal seit dem Beginn der Debatte über Möglichkeiten des Eingriffs im Altrhein sei es gelungen, konkrete Maßnahmen für einen ersten Arbeitsschritt verbindlich zu vereinbaren.

In dem Dokument haben sich die Unterzeichner, Stadt und Bund, zum einen darauf verständigt, die Rahmenbedingungen für eine Teilentschlammung des Altrheins zu überprüfen. Zum anderen sollen die Konsequenzen benannt werden, die auf die Stadt zukämen, würde sie den Altrhein im Abschnitt zwischen Kilometer 2,6 und 4,7 in ihr Eigentum übernehmen. Wie berichtet, hatte sich der Bund dazu bereiterklärt, sollte die Stadt die Konsequenzen tragen, die mit dem Eigentümerwechsel in ihren Verantwortungsbereich fielen.

Finanzielle Folgen

{element}

Diesbezüglich prüft die Stadt vor allem die langfristigen finanziellen Folgen einer solchen Vereinbarung. Dazu gehört auch die Frage, zu welchen Unterhaltungsmaßnahmen die Stadt mit der Übernahme der europäischen Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet wäre. Alleine die Prüfung dieser Frage erfordere einen sechsstelligen Betrag, wie Bürgermeister Störmer im November erläutert hatte.

Um alle Grundlagen für eine solche Entscheidung zu ermitteln, soll ein Ingenieurbüro beauftragt werden. An den Kosten hierfür will sich der Bund beteiligen. Die Projektleitung liegt indes bei der Stadt. Den Weg muss nun die Stadtverordnetenversammlung frei machen, die über die entsprechenden Haushaltsmittel für ein Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Ingenieurverträge entscheidet. urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.02.2021