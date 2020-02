Neuschloß.Fastnacht und Frühling sind beim ökumenischen Frauenfrühstück in Neuschloß kombiniert worden: Das Helferteam der Evangelischen Johannesgemeinde um Ruth Rupp hatte eine abwechslungsreiche Frühstückstafel und eine hübsche Tischdekoration gezaubert. Farbenfrohe Primeln kündeten den Frühling an, und Luftschlangen sowie Kräppel verkörperten die fünfte Jahreszeit.

Nach dem ausgiebigen Schlemmen und netten Gesprächen freuten sich das Team und die Besucherinnen auf den Vortrag „Mein Schlüssel zum Glück“ von Birgit Jacquot. Die Lorscherin ist Glückscoach, Pädagogin, Trainerin und Lehrerin des Faches Glück. „Und wer kann es nicht gebrauchen?“, war die Meinung der Zuhörenden. Dass man auf dem Weg zum Glück auch selbst aktiv etwas dazu beitragen kann, wie mit positiven Gedanken, war von Birgit Jacquot ebenso zu erfahren. „Ich bin die Chefin meiner Gefühle“, betonte die Lehrerin des Faches Glück. Sie fügte hinzu: „Ich kann Sie nicht alle glücklich machen, aber die Inspiration dazu geben.“

Den Samen gesät

Jacquot erklärte weiter: „Von mir bekommen Sie nicht die Früchte, aber den Samen.“ Bei ihr werde Lebenskunst erlernt, machte Jacquot weiter neugierig. Sie biete Kurse an, zum Beispiel auch für Schüler im Alter von 17 bis 20 Jahren. Aus persönlicher Sicht gebe es fünf Schlüssel zum Glück. Die 50-Jährige hatte beobachtet und für gut befunden: „Sie lassen es sich gut gehen, Sie hatten ein vielseitiges Frühstück.“ Noch dazu nahmen sich die Frauen eine Auszeit vom Alltagsstress und bevorzugten die Geselligkeit. Sie sollten sich fragen: „Wie geht es mir?“, mal zum Luftholen kommen und nicht wie ein Roboter arbeiten und funktionieren. Achtsamkeit praktizieren und das Leben bewusster und auch mal gelassener anzugehen, sei Schlüssel Nummer eins. In der sich anschließenden Mittmachkommunikation sollten die zuschauenden Frauen ihrer Nachbarin mitteilen, wie es ihnen in dem Augenblick gehe, wie sich die Frauen fühlen und wofür sie an dem Tag dankbar seien. Miteinander zu sprechen, befreie von Sorgen und lasse wieder leben. „Achte gut auf diesen Tag, denn er ist das Leben – das Leben allen Lebens“, zitierte Birgit Jacquot den persischen Mystiker und Dichter Dschelal ad-Din Muhammad Rumi. Das Leben halte ein großes Paket an Reichtum bereit, wenn es wahrgenommen werde. Außerdem solle der Tag in Dankbarkeit beschlossen werden.

Jacquot brachte weitere erlebbare Beispiele, die der Seele gut täten. Sie ließ reife, offene Zapfen einer Kiefer herumreichen, die einen aromatischen Duft nach Harz verbreiteten. Unwillkürlich stellten sich die Frauen, die an den Zapfen schnupperten, vor, in der Natur spazieren zu gehen. „Dinge mit allen Sinnen erfahren, macht reich und glücklich“, so die Trainerin. Als weiteres Beispiel empfahl sie, einige der gereichten Kidney-Bohnen in eine Hosentasche zu stecken. Und wenn die Betroffene einen Glücksmoment erfahre, solle sie immer eine Bohne in die andere Hosentasche wandern lassen.

Der Glücksschlüssel Nummer zwei passte zu der Tür Natur. „Wir sind Natur, und Natur tut den Menschen sehr gut, gehen sie raus“, empfahl Jacquot. Dem großen Ganzen vertrauen sei der dritte Schlüssel. „Vertraue dem Leben, so wirst du beschenkt“, sagte die Trainerin. Herzenswärme, Liebe und Selbstliebe sei der vierte Schlüssel zum Glück. Sie riet: „Seien Sie gut zu sich selbst.“ Nummer fünf sei die Verbundenheit. Mit der Erde und dem großen Ganzen. „Wir dürfen Licht in die Welt bringen“, spornte Jacquot die Zuhörerinnen an. roi

