Meisterschaft ist endschieden

Hüttenfeld.Zu Gast beim SV 1923 „Hubertus“ Lampertheim standen für die Luftgewehrschützen der SG Hüttenfeld die Vorzeichen nicht besonders gut, handelte es sich doch hier um den Wettkampf des bisher ungeschlagenen Tabellenführers gegen den Tabellenzweiten. Trotzdem wollten Hüttenfelds Schützen ihr Bestes geben.

Obwohl man dann doch mit 1486:1511 Ringen verloren hatte, gab es einen Grund zur Freude, da die 1486 Ringe das bisher beste Saisonergebnis für die Schützen aus dem Vorort sind. Mit nur elf Ringen Abstand zwischen dem stärksten und dem schwächsten Schützen sind die Einzelleistungen auch sehr homogen ausgefallen. Katharina Wallisch und Cornelius Schürer trafen jeweils 375 Ringe. Karina Hahl folgte mit 372 Ringen und Andreas Hermann erzielte 364 Ringe. Ersatzschütze Helmut Günther konnte sich mit 355 Ringen über sein bestes Saisonergebnis freuen.

Für die Gastgeber aus der Spargelstadt markierte Franziska Heinze mit 386 Ringen das höchste Ergebnis. Joshua Kühlberg verfehlte die 380 nur um einen Ring. Irene Wegener folgte mit 378 Ringen und Alex Klos schloss mit 368 Ringen ab.

Mit dem Ausgang dieses Wettkampfs konnten sich Lampertheims Schützen bereits vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksklasse Bergstraße sichern. Die Hüttenfelder müssen einen der beiden letzten Wettkämpfe gewinnen, die erst im Januar 2019 ausgetragen werden, um sicher auf dem zweiten Platz zu bleiben. Das sollte am 11. Januar gegen den Tabellenletzten in Reichenbach durchaus möglich sein.

Hüttenfelds Luftpistolenschützen müssen vor den Feiertagen noch einmal antreten. Die erste Mannschaft schießt heute, 18. Dezember, gegen den SV Heppenheim. Die Mannschaft aus der Kreisstadt ist nicht zu unterschätzen und liegt nur zwei Punkte hinter den Hüttenfeldern. Allerdings müssten die Heppenheimer schon einen überragenden Sieg einfahren, um auf Platz zwei zu kommen, da die Hüttenfelder in der Vorrunde mit 1401:1367 Ringen gewonnen haben und bei Punktgleichheit der direkte Vergleich herangezogen wird.

Die zweite Luftpistolenmannschaft erwartet am morgigen Mittwoch, 19. Dezember, auf dem eigenen Schießstand das Team des Tabellenführers aus Lorsch. Die Lorscher schießen im Schnitt 66 Ringe mehr als ihre Gastgeber, ein Sieg für Hüttenfeld ist daher sehr unwahrscheinlich.

Ob die Hüttenfelder ihren derzeitigen dritten Tabellenplatz behalten, entscheidet sich allerdings an anderer Stelle: Wenn bei der Begegnung des SV „Hubertus“ Mörlenbach und der PSG Auerbach die Gastgeber von der Bergstraße gewinnen, ziehen sie an der Mannschaft aus Hüttenfeld vorbei. gün

