Das zweite Spiel galt als das vermeintlich leichtere, und die VSG fühlte sich hier in der Favoritenrolle. Doch nach einem knappen 28:30-Satzverlust musste sich das Team um Coach Czogalla erst einmal sammeln. Man hatte SSG Langen unterschätzt. An diesem Tag war der Tabellenfünfte zur Hochform aufgelaufen und setzte VSG Ried unter Druck. Alsbald entwickelte sich dieses Spiel zum entscheidenden Match des Tages mit Spannung pur. Den zweiten Satz konnte die Spielgemeinschaft mit einem wichtigen und äußert knappen 25:23 für sich entscheiden. Erst nach diesem Durchbruch gestaltete sich das Spiel des Favoriten wieder in gewohnter Qualität und zur Zufriedenheit von Coach Czogalla. Beide folgenden Sätze wurden jeweils mit 25:15 und 25:17 gewonnen.

Damit hat sich die VSG Ried an der Tabellenspitze so weit vom Tabellenzweiten absetzen können, dass die Meisterschaft entschieden ist. Der letzte Spieltag findet am Sonntag, 18. März, ohne Gefahr für den Titel gegen Wolfskehlen statt.

Es spielten: Jasmin Baierle (Nr. 3), Bianca Becker (Nr. 1), Eva Brenner (Nr. 13), Claudia Czogalla (Nr. 15), Carolin Litters (Nr. 9), Mara Metzger (Nr. 6), Nadine Müller (Nr. 2), Barbara Möller (Nr. 18), Katerina Poriki (Nr. 5), Lorena Spieß (Nr. 4), Marjana Spieß (Nr. 12) und Maja Winkler (Nr. 11).

Es fehlten: Michelle Beck, Theresa Gilbert, Caroline Küppers, Cecilia Montilla. red

