Meistertitel für Hofheimerin dank Stargarder Zitterhälse

Hofheim.Die Hofheimer Taubenzüchterin Kai Schnellbächer sorgt weiter für Aufsehen. Bei der in Leipzig an die Bundesschau Lipsia angeschlossene Deutschen Taubenschau stellte die Hofheimerin 17 ihrer Stargarder Zitterhälse in den Hauptfarben blau mit schwarzen Binden und Blaufahl aus.

Insgesamt waren 46 752 Tiere von 4210 Ausstellern zu sehen. Schnellbächer erhielt für ihre Tauben durchweg sehr gute Bewertungen. Ein Jungtier ihrer Stargarder Zitterhälse in Blaufahl räumte ein „vorzüglich“ mit 97 Punkten ab und wurde mit dem Ehrenband des Verbandes der Taubenzüchter ausgezeichnet. Weiterhin erhielt sie mit beiden Farbschlägen den Deutschen Meistertitel, so dass dann im Frühjahr zwei Deutsche Meisterwimpel hinzukommen werden.

Mehrwöchige Einspruchsfrist

So lange muss sich die Hofheimerin noch gedulden, da es eine mehrwöchige Einspruchsfrist gibt, bevor die Auszeichnung quasi „amtlich“ wird. Allerdings war die Entscheidung recht eindeutig, wie Kai Schnellbächer bestätigte. Ausgestellt hatte die Hofheimerin wie im Vorjahr wieder für den Odenwälder Rassetaubenclub, da sie im Hofheimer Kleintierzuchtverein mittlerweile nicht mehr aktiv ist. Wie Kai Schnellbächer bekannt gab, steht sie seit Mitte dieses Jahres auch nicht mehr dem Kreisverband als Vorsitzende voran.

Sie hat stattdessen eine neue Herausforderung angenommen und wurde in den Vorstand des Verbandes der Deutschen Rassetaubenzüchter gewählt. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.12.2019