Meistertitel geht nach Lampertheim

Lampertheim.Zwei Kampfsportlerinnen aus dem Team Ihrig Lampertheim nahmen an den Internationalen Deutschen Meisterschaften der World Martial Arts Committee (WMAC) in Schwäbisch Gmünd teil, um sich mit Kämpfern aus verschiedenen Ländern und Verbänden zu messen. Sie reisten zusammen mit ihrem Trainer „Meister“ Karl Heinz Ihrig an.

Die zehnjährige Melissa Kupsch konnte bei der weiblichen Jugend U13 überzeugen und im Pointfighting in ihrer Klasse ihre Gegnerinnen besiegen und somit den internationalen Deutschen Meistertitel für sich verbuchen. Im Leichtkontakt der Jugend U13 ging Alexandra Gradinaru auf die Matte. Auch ihre Gegnerinnen waren chancenlos. Am Ende stand die zwölfjährige Lampertheimerin ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen. Eine optimale Ausbeute für das Team Ihrig Lampertheim.

Das Ergebnis sei vor allem auf die gute Vorbereitung der Kämpferinnen zurückzuführen, die nun in den neuen Räumlichkeiten der Fitness Insel Lampertheim möglich ist. Der Umzug habe dem ganzen Team gut getan werde sich hoffentlich bei weiteren Erfolgen der Kampfsportler aus dem Team Ihrig wieder spiegeln. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.02.2020