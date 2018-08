Anzeige

Zu den MIL-Musikern gesellt sich der singende Gitarrist Siggi Groß aus Biblis, das Multitalent Christoph Tischmeyer aus Hockenheim und der Keyboarder Michael Rentschler aus Rheinland-Pfalz. „The Great Pretender“ von Freddy Mercury gehört Christoph Tischmeyer. Der Hockenheimer singt nicht nur klasse, er greift auch zu verschiedenen Instrumenten. Mit seinem Saxofon oder der Querflöte setzt er wirksame Soundeffekte. Siggi Groß erobert mit hervorragendem Gesang und Gitarrenspiel die Herzen der Musikfans. „Still Haven´t Found“ von der irischen Rockband U2 löst „Silence Is Golden“ von den Tremeloes ab.

Als einen Lokalmatador kündigt Helmut Wehe den Lampertheimer Gitarristen Karl Thomas an. Ihm ist der Stones-Titel „Satisfaction“ auf den Leib geschneidert. „Er ist einer der jüngsten MIL-Mitglieder“, sagt der Projektleiter über Heiko Persson. Passend zum Sommerfeeling erobert der Power-Sänger im Hawaiihemd die Bühne und agiert kraftvoll. Schon seine Performance verrät: Er könnte die ganze Welt umarmen, ist Mick Hucknall- sowie Simply Red-Fan und präsentiert deshalb aus dem Debütalbum „Picture Book“ den Song „Haven“.

Der erfolgreiche Song „Sugar Baby Love“ der Gruppe The Rubettes kriecht den Musikfans ins Ohr und animiert sie zum Mitsingen. Jetzt bilden Wehe, Tischmeyer und Groß die Sängerfront. Groß nutzt seine gesanglichen Fähigkeiten und schraubt seine Stimmlage nach oben. Tom Jones‘ „Delilah“ begleitet Tischmeyer am Saxofon – Jubel schlägt den Akteuren entgegen.

Auch die Musiker, die im Hintergrund ihren Platz haben, spielen fabelhaft. Bei „My Generation“, dem Lied aus dem ersten Album der britischen Rockgruppe The Who trommelt der Schlagzeuger Hans-Jürgen Götz enthusiastisch, was das Zeug hält. Der Bassist Hans Heer, der sonst als Fels in der Musikbrandung konsequent und standhaft spielt, ist jetzt völlig losgelöst. „Angels“, der Robbie-Williams-Hit, muss sein. Bei der gefühlvollen Ballade wiegen sich die Besucher hin und her. Wehe dankt Patrick Schneller, der am Mischpult agiert, und Margit Karb, der Vorsitzenden des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins für die Nutzung der Spielstätte. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.08.2018