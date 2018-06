Anzeige

Lampertheim.Hitchcock legt sich hin und wartet geduldig, was auf ihn zukommt. Er ist ein Altdeutscher Schäferhund und anderthalb Jahre alt. Seine Hundehalterin ist Stefanie Hagemann aus Bürstadt. Sie hatte von der Infoveranstaltung Rettungshunde beim Ortsverband Lampertheim der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gelesen und war neugierig geworden.

Am Samstag war Hagemann die einzige Teilnehmerin, aber für den Sonntag hatten sich weitere angemeldet. Susanne Hanselmann, Vereinsvorsitzende und Staffelleiterin, schraube ihre Erwartungen nicht hoch. Schon wenn ein Team, Hundeführer und Hund, neu zur Staffel käme, wäre das gut. Am Samstagvormittag sind auch die DLRG-Hundeführer Sarah Hoth und Dennis Ott zur Stelle. Sie zeigen der Teilnehmerin und ihrem Vierbeiner erst einmal die Räumlichkeiten der DLRG. Auch in die Fahrzeughalle geht der Rundgang. Vier Einsatzfahrzeuge gehören zum Fuhrpark. Die Hundeführer erklären die Ausstattung des Kommandowagens, dem Führungsfahrzeug für den Ortsverein und Einsatzzentrale für die Rettungshundestaffel. Deshalb wird es von den Fachleuten auch Hundeauto genannt. Denn für den Transport der Hunde wurden in das Auto auch Hundeboxen eingebaut.

In einer wartet inzwischen Neo, der Hund von Sarah Hoth, der stellvertretenden Staffelleiterin. „Im Innenraum des Autos sind alle Apparate, die bei einem Einsatz benötigt werden“, erklärt Susanne Hanselmann – wie ein Laptop, Funkgeräte und ein Kühlschrank. Dann geht es weiter zu den unterschiedlichen Einsatzbooten. Diese sind entsprechend der Anwendungsaufgaben ausgestattet.