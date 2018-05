Menschen mit ihrer Krankheit nicht alleine lassen

Anzeige

LAMPERTHEIM.Seit der Schlüsselübergabe zum Jahreswechsel war es um den großen Neubau gegenüber dem Lampertheimer Marienkrankenhaus ruhig geworden, doch die dortige Außenstelle der Heppenheimer Vitos-Klinik hat bereits seit vier Monaten ihre Arbeit aufgenommen. Und der Bedarf in der Tagesklinik samt kleiner Ambulanz scheint groß. „Die Klinik mit ihren 18 Plätzen ist voll“, bestätigte Vitos Geschäftsführerin Margit Schmaus. Auch die 14 Wohnungen auf dem Gelände zwischen Emilienstraße und Neuer Schulstraße seien weitestgehend vermietet.

Kürzlich ließen sich die knapp 20 Teilnehmer eines Gesundheitsforums durch die Einrichtung führen und informierten sich über deren Konzept. Sie treffen sich bereits seit 1996 rund vier Mal jährlich auf Einladung des Bergsträßer Bundestagsabgeordneten Michael Meister (CDU) zum gemeinsamen Austausch. Die Teilnehmer setzen sich aus den verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens zusammen, neben Ärzten waren auch Apotheker, Klinikleiter, Pharmaproduzenten und Vertreter des Gesundheitsamts anwesend.

Fast jede Familie betroffen

Dass der Bedarf und die Nachfrage an psychiatrischen Einrichtungen in der Region hoch seien, konnte auch Thomas Rechlin bestätigen. „Psychische Erkrankungen gibt es beinahe in jeder Familie“, so der Ärztliche Direktor des Vitos Klinikums Heppenheim. Das Angebot entwickle sich dabei immer weiter zu stationsersetzenden Behandlungsmethoden, die nicht mehr an Betten gekoppelt seien. Das ist auch das Konzept der Tagesklinik in Lampertheim. In der psychiatrischen Tagesklinik werden Menschen, die unter Depressionen, Angsterkrankungen, psychotischen oder posttraumatischen Störungen leiden oder sich in einer akuten Lebenskrise befinden, teilstationär behandelt.