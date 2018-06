Anzeige

LAMPERTHEIM.48 Namen zieren mittlerweile den Stifterbaum vorm Eingang der Lampertheimer Diakoniestation in der Hospitalstraße. Beim Jahrestreffen hat die Diakonie-Stiftung jetzt sieben neue Unterstützer namentlich auf kleinen Metallplättchen an der Skulptur verewigt und ihre Spenden mit Urkunden gewürdigt.

„Dass Sie alle gekommen sind, zeigt, dass sie uns nicht nur mit Geld unterstützen, sondern auch aufrichtiges Interesse an unserem Wirken haben“, freute sich Vorsitzende Martina Seelinger über die Zusammenkunft. Als Zustifter gilt nach der Satzung, wer mindestens 500 Euro in das Stiftungsvermögen einbezahlt. Seelinger bedankte sich aber auch bei denjenigen, welche die Stiftung nicht mit Geld, sondern mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit unterstützen. „Nur gemeinsam sind wir stark. So erreichen wir vielmehr, als es ein Einzelner je könnte“, betonte sie.

Ihr Mann Walter Seelinger begleitete die Veranstaltung erstmals mit einem Schweizer Alphorn. Mit dem Blasinstrument sorgte er für andächtige Momente. Die Verantwortlichen erklärten den Spendern außerdem, welche Projekte die Stiftung im vergangenen Jahr unterstützt hat. So habe man mit den Erlösen eines Benefizkonzerts 5000 Euro in die Lampertheimer Tafel investiert, Kurse für ehrenamtliche Helfer in der Tagesbetreuung angeboten und eine neue Mitarbeiterin in der Tagespflege zur Alltagsbegleiterin ausgebildet. „Darüber hinaus haben wir neues Material für Gedächtnistraining und Spiele für jüngere Gäste der Tagesbetreuung gekauft“, zählte Christa Gerhardt auf.