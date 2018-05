Menschen zur Seite stehen

Anzeige

Hofheim.Eine lange Ausbildungszeit liegt hinter neun neu ausgebildeten Sterbebegleiterinnen. Im Haus Billau hatte Gaby Weiß-Szpera, Koordinatorin der Palliativ- und Hospiz-Initiative Ried die Ehrenamtlichen zu Entsendungsfeier um sich versammelt. Sie hatten bei ihr und ihrer Vertretung Angelika Machnik am 28. Oktober mit ihrer Ausbildung begonnen.

In fast 100 Stunden an acht Wochenenden und im Praktikum lernten sie nicht nur für andere Menschen in schwierigen Situationen da zu sein, sondern auch auf sich selbst Acht zu geben. So hat die Hospiz-Initiative ihr Angebot zur Sterbebegleitung im 20. Jahr des aus Spenden finanzierten Vereins auf die Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Familien ausgeweitet.

Ausbildung abgeschlossen Als Kinder-, Jugend- und Familienbegleiterinnen wurden entsendet: Petra Bauer, Kerstin Biehal , Roland Focke, Britta Gerbert, Regine Ohl, Stephanie Olf, Sonja Ostermann, Janina Sieger, Gerhard Walter. Palliativ- und Hospiz-Begleiter: Ulrike Münch, Jutta Walter. Fell

In einer kleinen Feierstunde, an der auch Vorsitzender Wolfgang Zeißner teilnahm, erhielten die neu ausgebildeten Kräfte Zertifikate und ihren ganz persönlichen Schutzengel in Form einer kleinen Skulptur überreicht. Auch ein kleiner, struppiger Talisman namens „Tränchen“ wechselte den Besitzer. Zudem erhielten alle eine kleine Notfalltasche mit Ersthilfeutensilien wie Tee, Öl, Tupfer oder Wattestäbchen.