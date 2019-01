Messdiener legen Termine fest

Hofheim/Bobstadt.Das Organisationsteam der Messdiener der beiden katholischen Pfarreien aus Hofheim und Bobstadt gibt die Termine mit den Aktivitäten für dieses Jahr bekannt. Mit den Kommunionskindern wird am 5. Mai der Messdieneraktionstag begangen. Fest eingeplant ist die Beteiligung beim Pfarrfamilienfest in Bobstadt am 17. Juni sowie in Hofheim am 26. August.

Eine Freizeitaktivität ist am 18. August

...