Hofheim.Das 50 Jahre alte Bürgerhaus wurde am Sonntag beim Tag der offenen Tür wiedereröffnet. Begrüßt wurden die zahlreichen Hofheimer Bürger in einem hellen, freundlich wirkenden Raum. Bürgermeister Gottfried Störmer freute sich über die „gelungene Arbeit“. Die Sanierung des Hauses sei eine Operation am offenen Herzen gewesen, die vor allem durch das Drängen der Vereine vorangetrieben wurde, um die Räumlichkeiten für ihre Veranstaltungen nutzen zu können.

„Letztendlich ist hier ein ganz toller Saal, ein ganz tolles Haus herausgekommen“, lobte Störmer, der einen Dank an alle Mitwirkenden aussprach. In seinem neuen Zustand und mit der neuen Kinderkrippe „Kleines Ich“ in den Räumlichkeiten der alten Verwaltung sei das Bürgerhaus eine Bereicherung für den Stadtteil Hofheim.

Dem pflichtete Ortsvorsteher Alexander Scholl bei und gab zu: „Ich bin erleichtert, dass Umbau und Sanierung des Hofheimer Bürgerhauses im Großen und Ganzen abgeschlossen sind.“ In der Ausgangssituation habe sich das Haus in einem Sanierungsstau befunden und die Räumlichkeiten seien nicht optimal genutzt worden. Eine bessere Nutzung, die man mit der Kinderbetreuung gefunden habe, sei deshalb die Voraussetzung gewesen, um einen Abriss des Gebäudes zu umgehen. „Das ist eine wichtige Investition für Hofheim“, betonte Scholl. Aus wirtschaftlicher und finanzieller Sicht sei der Umbau ebenfalls die nachhaltigste Lösung gewesen.