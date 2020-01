Metzger aus Leidenschaft

Lampertheim.Im Alter von 85 Jahren ist Paul Blüm Senior verstorben. Die Nachricht vom Tod des Metzgermeisters wurde in Lampertheim mit Trauer aufgenommen. Blüm ging in seinem Beruf auf und erzielte beachtliche Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene. Außerdem war er in verschiedenen Lampertheimer Vereinen engagiert – besonders im Männergesangverein Cäcilia.

Als aktiver Sänger und zeitweise als Vorstandsmitglied war er eine der tragenden Säulen im Verein. Vor drei Jahren wurde Paul Blüm bei einem Ehrenabend der Chorgemeinschaft MGV Cäcilia/Sängerrose für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. In diesem Verein bewies er großes soziales Engagement. „Der Blüme Paul“, wie die Sänger ihn zu nennen pflegten, hatte zudem das Haxengrillen während der Kerwe am Stand des MGV Cäcilia etabliert und stand selbst mit unermüdlichem Einsatz am Grill. Förderndes Mitglied war er ebenfalls, etwa beim Kirchenchor St. Andreas, FC Olympia 09 und GV Frohsinn Zeiskam.

Paul Blüm stammte aus einer weit verzweigten Metzgerfamilie – sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits. Er wurde am 23. Dezember 1935 im pfälzischen Frankenthal geboren. Nach Schule, Ausbildung, Gesellenzeit und bestandener Meisterprüfung machte er sich gemeinsam mit seiner Frau Irene in Frankenthal selbstständig.

Start in Lampertheim

1963 erwarben sie in Lampertheim das Geschäft von Metzgermeister Daunke in der Emilienstraße. Sie fassten beruflich Fuß, erweiterten und modernisierten den Betrieb. Sein Beruf war für Blüm nicht nur Basis für wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch persönliche Erfüllung. Aus dieser Leidenschaft heraus nahm der Metzgermeister an zahlreichen Fachwettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene mit großem Erfolg teil. Mehrmals wurde er dabei in verschiedenen Wurstsparten zum besten Metzger Europas gekürt. Am 1. Januar 1985 übergab er das Geschäft an seinen Sohn Paul.

Sportlich war der Verstorbene in jungen Jahren als Ringer und Gewichtheber aktiv. Mit großer Begeisterung entdeckte er schließlich auch den Gesang für sich und schloss sich dem MGV Cäcilia an, wo er neue Freundschaften schließen konnte. Paul Blüm starb am 9. Januar. Er hinterließ neben seiner Ehefrau zwei Kinder, zwei Enkelinnen und eine Urenkelin. roi

