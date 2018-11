Meute feiert demnächst 50. Geburtstag

Neuschloss.Probleme besprechen, Freude teilen, Aktionen durchführen, Feste feiern, zusammen reden und lachen, vor allem mit Freunden eine schöne Zeit verbringen: Das sind die Kriterien der Aktionsgruppe „Die Meute“ Neuschloß. Die Gruppe hat jetzt ihren 48. Geburtstag gefeiert. „Wir feiern eine Party“, so die einhellige Meinung der zwölf Mitglieder.

Die Aufgaben für die Vorbereitungen waren schnell vergeben und der Thekendienst mit Heinrich Kronauer und dessen Team eingeteilt. Für die Live-Musik konnte das duo autark mit den Gitarristen und Sängern Karl Thomas und Bernd „Schepper“ Schäfer gewonnen werden. Simone Günderoth, zweite Vorsitzende der Meute, freute sich mit Kassenwart Horst Irrgang, dass zahlreiche Gäste in den Meutekeller nach Neuschloß gekommen waren. Unter ihnen die Bürgerkammervorsitzende Carola Biehal sowie Gründungsmitglieder und Ehrengäste.

Die Gründungsmitglieder Heinz Staab und Horst Gützkow ließen 48 Jahre Meute Revue passieren: „Der Beginn der Meute war am Buß- und Bettag 1970, wir waren damals ein Freundeskreis Jugendlicher. Wir suchten nach einer Freizeitmöglichkeit und einem Treffpunkt, denn der war bis dahin an der Bushaltestelle.“ Besonders im Winter sei dieser Ort sehr unangenehm gewesen. Weil die Jugendlichen immer im Rudel auftraten, hat sich der Name „Die Meute“ geprägt, der später auch als Vereinsname gekürt wurde.

Anfang im Keller der Oma

Der Verein wurde 1976 gegründet. Mitglied Norbert Fendrich gewährte der Gruppe zuerst seinen privaten Partyraum für Aktivitäten. „Aber wir hatten immer mehr Anhänger und deshalb hat uns meine Oma Magdalena Kellermann, die Schlossbewohnerin war, ihren gemieteten Kellerraum zur Verfügung gestellt“, berichtete Heinz Staab. „Dann begannen wir unter großen Mühen den Raum so herzurichten, dass er genutzt werden konnte“, erinnerten sich die Gründungsmitglieder: „Am Anfang hatten wir nur primitive Mittel wie Holzkisten als Sitzgelegenheiten und andere Einrichtungsgegenstände vom Sperrmüll.“ Heinz Staab erzählte lachend, wie die Jugendlichen ein altes, großes Tonbandgerät in den Keller gewuchtet hatten, um eine Hitparade zu veranstalten.

Der Traum der Jugendlichen damals war, einen Raum mit Heizung, Strom, Wasserleitung, Stereoanlage und Lichtorgel zu besitzen. Es sollte ein steiniger Weg werden. „Früher haben wir an dem Jubiläum eine Zwölf-Stunden-Party gefeiert, aber dann wurden die Feierstunden reduziert“, erklärte Günderoth. Die Meute sei da, wenn sie gebraucht werde.

So wird alljährlich eine Fastnachtssitzung im Meutekeller organisiert, weiterhin nehmen die Mitglieder an der Straßenfastnacht in der Kernstadt teil. Eine besondere Feierlichkeit ist das Oktoberfest. Außerdem heizt die Meute den Athleten des EWR-Triathlons ein und beteiligt sich an der Kerwe.

„Unser Keller ist jeden Freitag ab 20 Uhr geöffnet, wir machen Spiele und planen unsere Feste“, so Günderoth. Er verweist auf die Fastnachtssitzung am 1. März und das 50-jährige Bestehen der Gruppe 2019. Das duo autark stimmte den Song „Nimm mich mit“ von Marius Müller Westernhagen an und „So einfach ist das“ von Stefan Stoppok. Der absolute Knaller war der umgetextete Westernhagen-Song „Hier in der Kneipe fühl’ ich mich frei“, in „Hier bei der Meute fühl‘ ich mich frei“.

