Mexikanische Malerin zeigt ihre Werke

Lampertheim.Die Vernissage zur Ausstellung Ciclo Cerrado – Geschlossener Kreis findet am Sonntag, 21. Juli, 11 Uhr, in Hummels-Scheier-Galerie statt. Dort stellt die in Mexico-City geborene Künstlerin Erika Mata-Bethke aus.

Mit der Malerei beschäftigte sie sich schon als Kind. Über viele Stationen der Ausbildung wurde das Porträt-Zeichnen mit Kohle und Kreide zu ihrer großen Leidenschaft, wobei sie Themen wie das Nachdenken, das Trauern oder das Glücklichsein in ausdrucksvollen Arbeiten darstellte. Aber auch ihre Bilder in Acryl und Öl sowie ihre Aquarelle zeigen eine ausdrucksvolle Sichtweise der Malerin. Sehenswert sind auch ihre Momentaufnahmen von Reisen wie zum Beispiel Stadtansichten, Landschaften, Tiere und hintergründige Reflexionen.

1986 begann Erika Mata-Bethke ein Kunststudium an dem „Instituto Nacional de Bellas Artes“, der Nationalen Schule der schönen Künste Mexicos in Mexico-City. In dieser Zeit und danach entstanden eine Reihe von Pastellkreidearbeiten auf schwarzem Papier wie La Pausita oder Semana Santa.

2002 kam Erika Mata-Bethke mit ihrer Familie nach Deutschland und lebt seither an der Bergstraße. In Aquarell-Zeichenkursen in Weinheim und Acryl-Kursen an der Freien Kunstakademie Mannheim entwickelte sie ihre Techniken weiter und schaffte mit Ausstellungen an exponierten Orten eine große Beachtung ihrer Kunst. red

