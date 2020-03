Mia Pittroff macht Kabarett

Lampertheim.Die gebürtige Fränkin Mia Pittroff steht am Freitag, 3. April, 20 Uhr, mit ihrem aktuellen Kabarett-Programm auf der Bühne des London Pub. Dabei fragt sie sich: Warum ist der Ingwer der Messias unter den Knollengewächsen? Warum ist „Do what you love and love what you do!“ der Fluch unserer Generation, aber ein Einhorn zu werden auch keine Lösung? Wie erklärt man einem fünfjährigen Kind, dass es auf einem Park-und-Ride-Parkplatz keine Ponys gibt? Und warum sind junge Eltern auf dem Weg in den Zoo aufwendiger ausgerüstet als Reinhold Messner auf dem Weg zum Nanga Parbat? Wieso ziehen sich die Leute in Pornos immer nur aus und nie mal was Nettes an? Und während selbst Nachbars Goldfisch seinen eigenen Beauty-Kanal auf Youtube pflegt, stellt Mia Pittroff ganz lakonisch fest: Wahre Schönheit kommt beim Dimmen.

Die Wahlberlinerin schnappt ihre treffsicheren Beobachtungen und Pointen immer da auf, wo sie sich gerade bewegt: zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt und Hochdeutsch, zwischen Kindern und Karriere und nicht zuletzt zwischen den Jahren. Sie ist vordergründig nett, hintersinnig aber böse. Vor ihrer Kabarettkarriere war Mia Pittroff als Poetry Slamerin auf deutschen und internationalen Bühnen unterwegs.

Die Veranstaltung im London Pub wird von Cultur Communal der Stadt Lampertheim unterstützt. Der Eintritt kostet 20 Euro. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020