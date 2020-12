Ministerium: In Zentren verlässlicher

Das Hessische Sozialministerium hat auf unsere Anfrage bezüglich des Angebots der Lampertheimer Ärzte, sich an der Covid-19-Impfung zu beteiligen, Stellung bezogen. Demnach sei das Engagement von GALA „grundsätzlich zu begrüßen“. Doch laut nationaler Impfstrategie würden Impfungen in der ersten Phase in Zentren konzentriert. Auf diese Weise könnten Tausende Menschen am Tag eine Schutzimpfung innerhalb kürzester Zeit verabreicht bekommen.

Die Impfstoffe würden in großen Mengen angeliefert und müssten, da sie stark gekühlt würden, zeitnah verbraucht werden. Ein weiterer Faktor sei die Verteilung des Impfstoffs, den zuerst bestimmte Personengruppen erhalten sollen. Organisation und Ablauf ließen sich in Zentren verlässlicher durchführen. Sollten im weiteren Verlauf der Impfaktion alle Bedingungen zur Impfung innerhalb der Regelversorgung vorliegen, sei der Übergang der Impfung in die Regelversorgung, das heißt beim Hausarzt vorgesehen.

Einstweilen könnten niedergelassene Ärzte Vorerkrankungen ihrer Patienten per Attest bescheinigen, um hierdurch den Anspruch auf eine Impfung nachzuweisen. Weiterhin komme dem Arzt – wie bei anderen Impfungen auch – eine wesentliche Rolle bei der Meldung des Verdachts einer Impfkomplikation zu. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.12.2020