Hüttenfeld.Die Hüttenfelder Kindertheatergruppe „Minizwibs“ spielt am Sonntag, 10. Juni, im Rahmen der 25-Jahr-Feier von „ZwiBuR“ das Theaterstück „Isa“ von Ilse Hilpert. Ort wird der Hof von Heike und Klaus Ehret (Außerhalb 3) sein. Beginn ist um 14 Uhr. Das Stück handelt von dem verachteten Mauerblümchen Isa, aus dem ein Star wird. Werbeagent Mr. Cool hat die richtige Nase und entdeckt in Isas Violintalenten „geradezu eine Rakete“. Da muss nur noch ein bisschen gestylt und aufgemotzt werden, schon lässt sich das neue Teen-Idol vermarkten. Isa aber merkt, wie fragwürdig Ruhm und falsche Freunde sein können. Die 13 Mädchen stehen unter der Regie von Manuela Ehret und Alexandra Plenert. Eine zweite Aufführung gibt es am Sonntag, 17. Juni, um 14 Uhr im Pater-Delp-Zentrum im Rahmen des Basars der Herz-Jesu-Gemeinde. ron