Minizwibs proben fleißig

Hüttenfeld.Die Kindertheatergruppe „Minizwibs“ des Hüttenfelder Theatervereines „ZwiBuR“ probt kräftig für die Weihnachtszeit. Die zehn Mädchen stehen unter der Leitung von Manuela Ehret, die von Alexandra Plenert unterstützt wird. Das Stück heißt „Himmlischer Engelschor“. Aufgeführt wird das Stück am Freitag, 13. Dezember, um 16 Uhr beim Seniorennachmittag im evangelischen Gemeindezentrum sowie an Heiligabend zum Familiengottesdienst um 16.30 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche. ron

© Südhessen Morgen, Montag, 18.11.2019