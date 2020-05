„Missbrauch unterbinden“

Lampertheim.In einem Schreiben an Bürgermeister Gottfried Störmer appelliert das Bundesbündnis Bodenschutz an die Stadt, den „Missbrauch der Lampertheimer Feldflur zu unterbinden“. Die geplante Photovoltaikanlage durch Energieried im Lampertheimer Bruch trage zum Verlust weiterer wertvoller Ackerfläche bei. Allein in den vergangenen 20 Jahren seien in Lampertheim 230 Hektar Ackerfläche verloren gegangen. Weitere 200 Hektar seien in Planung. Dies gefährde die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Der Bau einer Photovoltaik-Anlage auf einer Fläche von gut fünf Hektar sei „nicht hinnehmbar und nicht durchdacht“. Stattdessen sollte Solarenergie über Anlagen auf Dächern genutzt werden. Das Bundesbündnis Bodenschutz ist eine Vereinigung von mehr als 80 Landwirtschafts- und Naturschutzverbänden sowie Bürgerinitiativen. Mitglied ist auch der Regionalbauernverband Starkenburg, dessen Vorsitzender der Lampertheimer Landwirt Willi Billau ist.

Laut Bürgermeister Störmer wurden bei der Entscheidung über die Photovoltaik-Anlage Vor- und Nachteile für die Landwirtschaft abgewogen und die Flächen restriktiv festgelegt. Der ökologische Aspekt einer aufgeständerten Anlage, wie sie auch im Bruch der Fall wäre, sei vielfach erprobt. Zusätzlich würden vor allem Randlagen von Bahntrassen für solche Anlagen empfohlen. urs

