Mit 15:1 in die Winterpause

Lampertheim.Im letzten Pflichtspiel der Saison empfingen die Fußball-A-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld die Mannschaft vom SC Rodau. Ein einziges Mal brachten die Rodauer die JSG in Verlegenheit, als sie in der 35. Minute ihren Ehrentreffer zum 7:1-Zwischenstand erzielten. Besser dagegen machten es die Angreifer der JSG, die am Ende einen 15:1-Kantersieg feiern konnten.

Gleich in der dritten Minute gelang Uzar das 1:0. Gärtner erhöhte in der achten Minute auf 2:0. Nur zwei Minuten später brachte Piechotta den Ball zum 3:0 unter. Dann zeigte Gärtner im Angriff wieder einmal seine Klasse und erzielte die Tore zum 4:0 und 5:0. Die Gäste aus Rodau zeigten keine Gegenwehr. Dann kam auch noch Pech dazu, als in der 27. Minute ein Abwehrspieler aus Rodau den Ball zum 6:0 ins eigene Netz beförderte. In die Torschützenliste konnte sich auch Aldirmazoglu eintragen, als er in der 30. Minute das 7:0 erzielte. Nach dem Tor von Raodau in der 35. Minute erzielte Uzar mit dem Pausenpfiff das 8:1.

Im zweiten Abschnitt schaltete die JSG einen Gang zurück und selbst das reichte noch, um zahlreiche Torchancen heraus zu spielen. Es war zweimal Gärtner, der den gegnerischen Torwart zum 9:1 und 10:1 überwand. Lediglich bis zur 67. Minute hatte die JSG Ladehemmungen. So erzielte Safar nur einen Treffer zum 11:1.

Der Spieler des Tages war aber Gärtner, der mit zwei weiteren Toren in der 78. und 80. Minute auf 13:1 erhöhte und seine Ausbeute auf sieben Treffer in einem Spiel hoch schraubte. Die beiden letzten Tore erzielte Aldirmazoglu in der 87. und 90. Minute zum 14:1 und 15:1. Die A-Jugendlichen verabschiedeten sich somit in die anstehende Winterpause. fh

