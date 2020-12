Mit bewährten Kräften auf neuen Wegen

Lampertheim.Auf zu neuen Ufern heißt es beim Wirtschafts- und Verkehrsverein (WuVV). Anstatt dem Auflösungstrend ähnlicher Vereine zu folgen, plant die Lampertheimer Organisation eine strategische Neuausrichtung. Insbesondere durch Möglichkeiten der Außendarstellung über soziale Netzwerke und eine neue Homepage will sich der Verein zeitgemäßer aufstellen und wieder stärker ins städtische Geschehen eingreifen. Das machten die Verantwortlichen bei der Jahreshauptversammlung deutlich.

Während sich der Lampertheimer Verein für Stadtmarketing bereits vor drei Jahren vor dem Hintergrund des neuen Stadtmarketingkonzepts und der Bildung eines städtischen Regiebetriebs aufgelöst hatte, steht auch der Wirtschafts- und Verkehrsverein in Bürstadt kurz vor der Auflösung. Nach kontroverser Diskussion einigten sich die Lampertheimer darauf, dass der Verein in strukturellen Modernisierungsmaßnahmen stecke und die Chance habe, wieder eine größere Bedeutung in der Stadt zu erlangen. Dabei wollen die Verantwortlichen insbesondere digitale Ideen entwickeln. Die Versammlung beschloss einstimmig, die veraltete Homepage zu überarbeiten.

Einstimmig bestätigt

Unter Federführung des wiedergewählten Vorsitzenden Otto Edinger und Rainer Anthes will der Verein darüber hinaus die Möglichkeit der Werbung auf Facebook nutzen. Ein Ende November gestartetes Pilotprojekt für Einzelhändler in der Spargelstadt habe rund 800 Zugriffe innerhalb weniger Stunden generiert. Dieses Angebot will der WuVV nun Lampertheimer Geschäfts- und Gewerbetreibenden eröffnen. Für Mitglieder soll diese Möglichkeit kostenlos sein.

Während der Verein inhaltlich neue Wege geht, setzt er personell auf bewährte Kräfte. Otto Edinger wurde einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt, Rainer Anthes wurde zu seinem Stellvertreter gewählt. Dass der Verein nicht aus der Zeit gefallen ist, zeigte er außerdem mit einer unbürokratischen Hilfsaktion in der Corona-Pandemie für eine Lampertheimer Schulklasse. Edinger, Geschäftsführer Werner Reuters und CDU-Chef Franz Korb hatten mit der Biedensandschule das Konzept und den Prototyp für Infektionsschutz mit Plexiglasscheiben an Schultischen entwickelt. Während der WuVV die Kosten für eine Klasse übernimmt, sorgt Korb für den Aufbau. Der Verein will sich auf Vorschlag Helmut Hummels (FDP) über weitere Hilfsaktionen wie Lüftungsanlagen informieren.

Der WuVV hat sich in den vergangenen Jahren offenbar ein finanzielles Polster erarbeitet. Die Situation lasse noch Spielraum für Aktionen, so die Verantwortlichen. Auf Vorschlag von Karl Heinz Wetzel werden die Mitgliederbeiträge für drei Jahre ausgesetzt.

