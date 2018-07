Anzeige

Am dritten Tag war die Fahrt zum kleinen Örtchen Berghetto. Es schien, als wäre dort die Zeit stehen geblieben und Berghetto einem Bilderbuch entsprungen. Der Ort beeindruckte mit seinen schmalen Gassen und liebevoll restaurierten Häusern. Der Abschluss war ein Besuch beim Sigurda Park, der einen der schönsten Seen in Europa beheimatet. Dort genossen die Teilnehmer die Fahrt mit einem Bummelzug. An Tag vier ging es mit dem Bus nach Malcesine, einem der schönsten Orte am Gardasee. Von dort wurde eine Schifffahrt nach Riva del Garda, die Perle des Gardasees, unternommen mit Zeit für einen Stadtbummel durch die beeindruckende Altstadt. Im Anschluss war die Rückfahrt per Schiff nach Limone.

Am fünften Tag begab sich die Gruppe zum Ledrosee mit seinen Pfahlbauten, wo ein ausgedehnter Spaziergang mit einer anschließenden Kaffeepause auf dem Programm stand. An Tag sechs konnten die Teilnehmer ihre freie Zeit in Limone genießen, bevor es am siebten Tag Richtung Heimat ging. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.07.2018