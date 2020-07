Mit Cannabis erwischt

Lampertheim.Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim sowie zivile Fahnder und Beamte der Bereitschaftspolizei in Lampertheim und Viernheim haben Kontrollen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durchgeführt. Dabei kamen auch Rauschgiftspürhunde zum Einsatz. Insgesamt wurden 19 Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Fahrraddiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Mehr als 14 Gramm Cannabis wurden bei einem 22-Jährigen aus Lampertheim gefunden. Weil der Verdacht bestand, dass er mit den Drogen handelte, wurde er angezeigt. Sein 28 Jahre alter Bekannter aus Rheinland-Pfalz, mit dem er in einem VW Golf unterwegs war, hatte ein falsches Kennzeichen am Wagen montiert. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen, teilt die Polizei mit. pol

