Mit Checkliste Luft verschaffen

Dem Restaurant um die Ecke, Musikern vor Ort, dem Friseur des Vertrauens oder dem Lieblingsklamottenladen durch die Corona-Krise helfen: Diese Möglichkeit sollen Lampertheimer durch eine Gutschein-Aktion bekommen (wir berichteten).

Am Dienstag gab es dazu ein Gespräch zwischen Vertretern des Wirtschafts- und Verkehrsvereins (WuVv), des Stadtmarketings und Bürgermeister Gottfried Störmer. Die Idee hinter der Aktion ist einfach: Da Geschäfte und Lokale derzeit geschlossen bleiben müssen und Kulturveranstaltungen abgesagt sind, laufen vielen Gewerbetreibenden und Selbstständigen die Kosten davon. Einnahmen dagegen bleiben aus.

Kunden sollen nun in Lampertheim Gutscheine kaufen können, womit Geld in die Kassen kommt. Diese können sie dann einlösen, wenn sich die Lage wieder normalisiert hat. „Mit der Gutscheinaktion schaffen wir ein Instrument, welches den lokalen Einzelhandel stärken kann. Dafür danke ich allen Beteiligten“, so der Bürgermeister nach dem Gespräch.

Wie der Gutscheinverkauf konkret ablaufen wird, soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. off