Anzeige

Lampertheim.Dass Lesen auf ungebrochenes Interesse stößt, konnten Besucher unschwer am Wochenende beim Bücherflohmarkt der Martin-Luther-Kirche feststellen. Zum 24. Mal hatte der Förderverein in den Gemeindesaal eingeladen, und der Raum war fast zu klein, um bei dem reichhaltigen Angebot an Büchern, Spielen und CDs den Überblick zu behalten.

Autoren wie Ken Follet, John Grisham oder Utta Danella mit ihren Thrillern, Krimis oder Liebesromanen dominierten auf den Tischen. Aber wer Reisebeschreibungen, Bildbände ferner Länder oder Lexika suchte, wurde ebenfalls fündig. Bei Preisen zwischen ein und drei Euro konnte man quasi ganze Regalreihen erwerben. Technische Bücher für den Maschinenbau, die im Grundsatz wenig von ihrer Aktualität verloren haben, oder die im vorigen Jahrhundert so beliebten Monatshefte in gebundener Form ergänzten das Angebot. Auch Klassiker kamen nicht zu kurz. Wer wollte, konnte alte Reclam-Hefte erwerben.

Der Flohmarkt findet regelmäßig enormen Zuspruch. Fast jeder Besucher verließ ihn auch dieses Mal mit prall gefüllten Taschen und Tüten. Wer wollte, konnte sich mit Kaffee und Kuchen stärken, denn die Gemeindemitglieder hatten für ein reichhaltiges Kuchenbuffet gesorgt.