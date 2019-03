Mit dem Ferienpass umsonst ins Freibad

Lampertheim.Einstimmig und ohne Diskussion hat der Sozialausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend für die Einführung eines Ferienpasses für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren der Stadt Lampertheim gestimmt.

Die Stadtverwaltung hat – auf Antrag der SPD/FDP-Koalition ein Konzept für einen Ferienpass erarbeitet. Den sollen – schon ab den nächsten Sommerferien – die etwa 3100 Kinder zwischen sechs und 16 Jahren in Lampertheim zum Preis von zwölf Euro im Rathaus-Service erwerben können. Gültig ist der mit einem Lichtbild versehene Ferienpass für die Zeit der hessischen Sommerferien. In diesem Jahr ist das vom 1. Juli bis 9. August.

Mit dem Ferienpass können die Kinder und Jugendlichen während der Sommerferien kostenlos Medien in der Stadtbücherei Lampertheim ausleihen und das Freibad der Biedensand-Bäder besuchen. Darüber hinaus gibt es Vergünstigungen bei Eis Oberfeld, Minigolf Lampertheim, Smash Courts Lampertheim (Badminton), Dschungelcamp Bürstadt (Indoorspielplatz), Nibelungenhort Bürstadt (Rollenspiel-Labyrinth), Kletterwald Viernheim, Kino Brennnessel Hemsbach, Luisen- und Herzogenriedpark Mannheim sowie im Kloster Lorsch. Nun muss noch die Stadtverordnetenversammlung in ihrer nächsten Sitzung am Freitag, 12. April, dem Ferienpass zustimmen. Wenn er auch dort beschlossen wird, kann er noch rechtzeitig vor den Ferien erworben werden.

Kinderfreundliche Kommune

Manfred Scholz von der Jugendförderung berichtete im Ausschuss, dass die Stadtverwaltung den Antrag auf Aufnahme in das Programm „Kinderfreundliche Kommune“ des Vereins Kinderfreundliche Kommune eingereicht habe. „Wir warten täglich auf Antwort, um dann auch bald den Vertrag unterzeichnen zu können.“ Ausschussvorsitzender Robert Lenhardt (SPD) hatte einen entsprechenden Antrag Anfang 2018 in die städtischen Gremien eingebracht. Im Februar vergangenen Jahres hatte Heide-Rose Brückner, Geschäftsführerin des Vereins, die Initiative und das Programm im Sozialausschuss vorgestellt (wir berichteten). Träger des Vereins sind das Deutsche Unicef-Komitee und das Deutschen Kinderhilfswerk. Ziel des Programms ist es, Kommunen zu unterstützen, die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN) konsequent umzusetzen. swa

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.03.2019