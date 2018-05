"Mit dem Herzen dabei"

Party

Tanz in den Mai wie auf Mallorca

Zu einer Mega-Sause am Vorabend des 1. Mai hatten Volker Berg und Oliver Schumacher von Projekt4 Events in die TSG-Halle nach Bürstadt eingeladen. In Erinnerung an heiße Nächte auf der Ferieninsel Mallorca, wo der „Mega Park“ ...