Mit dem „Kaiserquartier“ soll die Innenstadt bewohnbarer werden

Lampertheim.Sollte das Konzept eines Investors durch die städtischen Gremien gehen, würde sich ein Teil der Lampertheimer Innenstadt von Grund auf erneuern. Der Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung Sympathien für eine Initiative von Anwohnern zwischen Kaiser-, Sedan-, Eleonoren- und Wilhelmstraße bekundet. Diese wären bereit, ihre Grundstücke zu verkaufen und sie der Ludwigshafener HK Wohnprojekte GmbH zu überlassen.

Die Firma plant den Abriss von drei Vierteln der Bausubstanz. Neu entstehen sollen Mehrfamilienhäuser mit insgesamt rund 70 Wohneinheiten und Gewerbeflächen. Das Konzept firmiert unter der Bezeichnung „Kaiserquartier“ und dient nach Auffassung von Bürgermeister Gottfried Störmer dazu, die Innenstadt bewohnbarer zu machen: „Ich persönlich werbe dafür.“

In der Debatte lenkte Franz Korb (CDU) den Blick auf die erforderlichen 120 Stellplätze, die der Investor in einem Untergeschoss sowie im Erdgeschoss im Innenbereich des Quartiers einrichten will: „Darüber müssen wir noch sprechen.“ Sollte sich die Stadt als Gegenstück für den Abriss des Parkhauses in den Besitz der Sedanhalle bringen, öffneten sich zusätzliche Potenziale für eine Neugestaltung des Quartiers. Frank Hege (Grüne) äußerte „Angst“ vor der Blockartigkeit des mehrgeschossigen Projekts, würdigte aber auch die Notwendigkeit, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.

Diesbezüglich freute sich Helmut Hummel (FDP): „Es geht vorwärts in Lampertheim!“, während Robert Lenhardt (SPD) mahnte, die Gelegenheit zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu nutzen. Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilungsvorlage zum Ausschuss informierte, sollen die unterschiedlichen Wohnungsgrößen diverse Zielgruppen ansprechen, um eine „soziale Durchmischung“ zu ermöglichen. Rund 300 Quadratmeter der Gesamtfläche sollen für innenstadttypisches Gewerbe reserviert werden. Die neue Bebauung soll sich städtebaulich in das Stadtbild einfügen, indem die Geschosse von der Kaiserstraße zur Sedanhalle hin abwärts gestaffelt werden.

Störmer zufolge, handelt es sich bei der Vorlage um eine erste Präsentation. Mit einem diskussionsreifen Konzept sollen sich die parlamentarischen Gremien aber bereits nach den Kommunalwahlen befassen. Er machte deutlich, dass eine Entscheidung über die Zukunft des Parkhauses in der Domgasse getroffen werden müsse, bevor das Areal zwischen Domgasse und Emilienstraße neu erschlossen werden könne. Er kündigte für die nächste Gremienrunde Vorschläge bezüglich eines Investorenwettbewerbs an.

Bedenken gegen Neubau

Hatten die Parlamentarier an der innerstädtischen Neuentwicklung des Zentrums Gefallen gefunden, so wurde im Ausschuss der Plan eines Investors für den Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Poststraße 2 überwiegend kritisch kommentiert. Dort soll ein Bauobjekt über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan realisiert werden, der es dem Bauherrn ermöglicht, die rechtlichen Vorgaben etwa bezüglich der Gebäudegröße maximal auszuschöpfen. In Gesprächen mit Anwohnern wurden nach Auskunft des Bensheimer Planungsbüros Schweiger und Scholz gewisse Abgrenzungswünsche berücksichtigt.

Dennoch fand vor allem Carola Biehal (SPD), das Gebäude füge sich dank seiner Massivität nicht in den städtebaulichen Kontext ein. Christdemokrat Korb mahnte unterdessen die Einhaltung der Stellplatzsatzung an, wonach der Eigentümer bei 14 geplanten Wohneinheiten 30 statt der 28 geplanten Stellplätze einzurichten habe. Nach Einschätzung von Helmut Hummel (FDP) könne das Vorhaben durch einen terrassenartigen Aufbau angepasst werden, während sich Björn Hedderich (CDU) „erstaunt“ darüber äußerte, dass im Ausschuss Bedenken gegen das Projekt geäußert würden, sei der Wohnungsmangel auch in Lampertheim doch akut. Diesbezüglich stellte sich auch Grünen-Fraktionsmitglied Hege hinter das Vorhaben.

Ausschussvorsitzender Fritz Röhrenbeck (FDP) wies darauf hin, dass es in der Stadt derzeit fünf Mietwohnungen im Angebot gebe, von denen lediglich eine in einem akzeptablen Zustand sei. Die Aufstellung eines Bebauungsplans für das geplante Projekt in der Poststraße stieß auf fünf Gegenstimmen der SPD. Die Stadtverordnetenversammlung berät darüber abschließend am Donnerstag, 25. Februar, 18 Uhr.

