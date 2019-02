Mit dem Kinderwagen durchs Naturschutzgebiet

LAMPERTHEIM.Fröhliches Vogel-zwitschern hallt zwischen den Bäumen wider, goldene Sonnenstrahlen brechen durchs kahle Geäst und breiten eine wohlige Wärme auf der Haut aus. Sogar erste, zarte Knospen recken sich dem Sonnenlicht entgegen. Der Frühling streckt seine Fühler aus – und schickt im Naturschutzgebiet am Lampertheimer Altrhein seine Vorboten.

Denn trotz eisiger Temperaturen gewinnt die Sonne langsam wieder an Macht, und die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf. Der kleine Nathanael hat dafür aber noch keine Augen. Mit knallblauen Gummistiefeln ausgerüstet, stapft er mit seinen Eltern bei der Führung „Mit Kinderwagen durchs Naturschutzgebiet“ durch den Biedensand.

Die Wintermütze noch tief ins Gesicht gezogen, hat der bald Zweijährige auf Papas Schultern immer den besten Ausblick über Wald und Wiesen. Viel lieber möchte Nathanael ohnehin wissen, was denn alles in dem bunten Jutebeutel ist, den Führerin Andrea Hartkorn dabei hat. Sein kleines Brüderchen genießt den entspannten Spaziergang durch Lampertheims Auenwald dagegen mit einem Mittagsschlaf im Kinderwagen von Mama Miriam. Auf der Brücke hinter dem Damm geht es für die junge Familie über den Altrhein vorbei an der „Spielwiese“, einer Hochwasserfläche, nach links in den lichten Wald. Die Wayitas kennen den Weg – auch der robuste Kinderwagen ist den mit hölzernen Stolperfallen gespickten Waldweg gewohnt. „Das Naturschutzgebiet ist etwa 530 Hektar groß und besteht eigentlich mit dem Biedensand und der Bonaue im hinteren Teil aus zwei Gebieten“, erklärt ihnen Andrea Hartkorn. Als Lampertheimer Nabu-Vorsitzende und ausgebildete „Geopark-vor-Ort-Begleiterin“ kennt sie sich bestens aus im Naturschutzgebiet. Beim Nabu leitet sie schon seit etwa 15 Jahren Führungen durch die Natur, in ihrer Funktion für den Geopark ist es nach einem „poetischen Streifzug“ und einer „Lichtmess“ die dritte.

Die Führung am Valentinstag richtete sich an alle Eltern mit Kindern. Weil aber die anderen Teilnehmer kurzfristig abgesagt hatten, wurde es ein entspannter Privatausflug für die vierköpfige Familie – mit jeder Menge fachkundiger Informationen. An der Hegwasserwiese ist es dann auch für Nathanael soweit. Endlich darf er in den Beutel greifen. Mit großen Augen holt er einen Fuchs, ein Reh und einen Mäusebussard heraus. Grinsend zeigt der kleine Junge die Spielzeugtiere seinen Eltern und möchte sie am liebsten behalten. „Die wohnen alle hier im Wald“, erklärt ihm Hartkorn. Ob auch ein „Papa“ hier wohne, möchte Nathanael wissen. Einen bunten Papagei hat zwar selbst Andrea Hartkorn hier noch nicht gesehen, dafür aber viele andere Tier- und Pflanzenarten.

Fast 200 Vogelarten könne man im Naturschutzgebiet beobachten, über 80 davon sogar beim Brüten. Blau- und Kohlmeisen etwa, und auch die Amsel singe schon wieder ihr Lied. „Bald“, freut sich die Naturschützerin, „wird das erste Grün zu sehen sein“. Wer Glück hat, entdeckt schon jetzt wilde Krokusse auf dem Waldboden. Und am Welschen Loch überwintern noch immer Silberreiher als Gäste. So oder so – ein Gang in die Natur lohne sich immer, da sind sich Hartkorn und die Wayitas einig. Die Führerin hofft, dass sich das Angebot nun herum spricht und beim nächsten Mal mehr Eltern mitkommen. ksm

© Südhessen Morgen, Montag, 18.02.2019