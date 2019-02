Mit dem Rad auf Mundart-Tour

Lampertheim.Anlässlich des Internationalen Tags der Muttersprache am 21. Februar haben sich das Stadtmarketing Lampertheim, die Gruppe der Lômbadder Babbler und der Odenwaldklub (OWK) Lampertheim eine besondere Aktion in Lampertheimer Muddasprôch ausgedacht. An diesem Tag werden einzelne Straßennamen zusätzlich zu ihrer hochdeutschen Bezeichnung auch in Mundartschreibweise benannt. „Aus der Römerstraße wird an diesem Tag also die Reemastrôß“, so das Organisationsteam.

Darüber hinaus findet flankierend zu diesem Thema eine Radwanderung unter dem Motto „Vum Kroddeloch bis ins Gaasenescht“ statt. Treffpunkt für die Radtour ist am Donnerstag, 21. Februar, um 15.30 Uhr unter der Europabrücke (Ecke Sandtorfer Weg/Heideweg). An verschiedenen Stationen gibt es Vorträge, die Einblicke in die Lampertheimer Stadtgeschichte geben. Zum Abschluss kehren die Tour-Teilnehmer gegen 17 Uhr ins Alte Rathaus in der Römerstraße ein. Dort gibt es einen kleinen Imbiss und auch weitere Mundartbeiträge der „Babbler“. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019