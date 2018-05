Anzeige

Umlagerte Grillstation

Während kleine Kids mit viel Energie immer wieder auf ihren Bobbycars vom Deich heruntersausten, tummelten sich andere Kinder im eigens eingerichteten Spielzimmer. Dicht umlagert auch die Grillstation. Bratwürste und Burger aus Putenfleisch kitzelten schon bald die Genussknospen. Gegen den „süßen Zahn“ halfen Kaffee und selbst gebackener Kuchen. Dazu lockerte ein buntes, abwechslungsreiches Programm den Tag auf.

So brachte Meister Ihrig die Kampfsportart Taekwondo näher und Birgit Groh warb zur Teilnahme an den montags stattfindenden Yoga-Kursen. Wirbelsäulengymnastik wird beim Kanu-Club ebenso angeboten, während Kickbox-Weltmeister Alex Busse zum Cross-Training einlädt. Es soll die Belastbarkeit und Funktionalität von Muskulatur und dem Herz-Kreislauf-System ebenso stärken. Ulrike Gliem lädt zum Ganzkörpertraining unter professioneller Anleitung in freier Natur ein. „Das Training ist für jedes Alter geeignet“, erklärte Torsten Ohl.

Doch neben den sportlichen Aktivitäten, an denen die ganze Familie teilnehmen kann, hat der Verein große Pläne. So soll das Vereinsheim behindertengerecht umgestaltet werden. „Dafür besteht Bedarf, erklärte der Vereinschef im Gespräch mit dieser Zeitung. So sollen die Toiletten umgebaut werden und in naher Zukunft soll ein Aufzug die Erreichbarkeit der ersten Etage möglich machen. Dann steht das Vereinsheim noch mehr für Familienfeiern und Firmenevents zur Verfügung.

Doch erst einmal wirft die Regatta in heimischen Gewässern ihre Schatten voraus. Sie findet am 26. und 27. Mai statt. Fell

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.05.2018