Anzeige

Lampertheim.Auch in diesem Jahr steht unter dem Motto „Raus aus dem Sitzungssaal und hinein ins Leben“ die Sommertour der SPD auf dem Programm. Die Lampertheimer Sozialdemokraten werden dabei wie gewohnt aktuelle Themen aus der Spargelstadt aufnehmen und vor Ort begutachten.

Los geht es am kommenden Montag, 25. Juni, 18 Uhr, in Hofheim mit einer Tour durch den Ort, unter anderem zum Bibliser Weg und zur Raiffeisenbank. Am Montag, 2. Juli, geht es ab 18 Uhr am Bau, der Brücke zum Biedensand, weiter. Es steht eine kleine Wandertour über den Biedensand mit einer Vorstellung aktueller touristischer Projekte in Lampertheim an.

Gegrilltes und Getränke

Am 9. Juli findet ab 18 Uhr auf dem Platz neben der alten Schule im Rosengarten das SPD-Fest mit Gegrilltem und Getränken statt. Eine Woche später, am 16. Juli, gibt es ebenfalls ab 18 Uhr eine historische Stadtführung in Zusammenarbeit mit dem Heimat-, Kultur- und Museumsverein. Treffpunkt ist hier das Alte Rathaus.