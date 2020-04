Mit einem Fotogruß Freude bereiten

Lampertheim.Verwandten und Freunden, insbesondere Menschen, die nicht online sind, einen Moment der Freude zu bereiten, ist die Idee des Lampertheimer Reisefotografen Karl-Hans Kern. Mit farbenfrohen Fotomotiven vom Altrhein in Lampertheim, von dem Naturschutzgebiet Biedensand, der Starkenburg in Heppenheim und den dortigen Weinbergen, aber auch von Augenblicken seiner Ausflüge in die Umgebung hat er Postkarten gestaltet und mit dem Aufruf „#WirBleibenZuhause … aber wir denken an Euch. Bleibt gesund!“ versehen.

Sie können genutzt werden, um zum Beispiel Menschen in Altenpflegeheimen zu zeigen, dass man gerade in diesen schwierigen Zeiten auch an sie denkt. Aber auch Verwandte und Freunde würden sich sicher über ein Lebenszeichen freuen, davon ist Kern überzeugt.

Fotografie als Hobby

Kern verkauft die Karten nicht, sondern stellt sie den Lampertheimern kostenlos zur Verfügung. Wer ein Zehner-Set haben möchte, muss nur den Druck bei einer Online-Druckerei sowie den Versand an die eigene Adresse bezahlen. Das kostet je nach Motivauswahl bis zu 17,80 Euro. Weitere Kosten für die Herstellung oder gar die Fotonutzung entstehen keine, wie Kern versichert.

„Ich will und muss mit der Aktion kein Geld verdienen. Ich bin im Ruhestand, und mir macht die Fotografie einfach Spaß. Wenn ich mit meinen Bildern in dieser schwierigen Zeit etwas dazu beitragen kann, dass Menschen für einen Moment Freude erfahren, dann mache ich das gerne,“ erläutert der Fotograf. Einzig eine Bitte um Spenden zur Unterstützung der Malteser Werke in nordrhein-westfälischen Soest verbindet er mit seiner Aktion. Deren Helfer kümmern sich dort um Familien, die von dem Coronavirus besonders betroffen sind.

Natürlich werde Kern mit seiner Familie auch selbst Ostergrüße an Verwandte, Freunde und auch die Menschen in Altenheimen versenden. Das schreibt er in seiner E-Mail an die Redaktion. Wenn sich jemand an der Aktion beteiligten möchte und Postkarten benötigt, dann kann er unter den Motivtiteln „Bergstraße“ und „Hoffnung“ auswählen und diese direkt bei dem Fotografen online unter www.alba-fachuebersetzungen.de/wirbleibenzuhause/ bestellen. Die persönlichen Daten würden nur für die Postkartenbestellung genutzt und anschließend gelöscht, so Kern. red

© Südhessen Morgen, Montag, 06.04.2020