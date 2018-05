Anzeige

Lampertheim.Die Mitglieder des Fährvereins Nibelungenland blicken in der Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches und turbulentes Jahr zurück. Da war auf der einen Seite das Engagement und die Arbeit für die Entschlammung des Lampertheimer Altrheins, auf der anderen Seite die Havarie der Fähre im Herbst vergangenen Jahres.

In seinem Tätigkeitsbericht berichtete Werner Reuters, Vorsitzender des Vereins und Kapitän der Fähre, vor allem über das Engagement des Vereins in Kooperation mit dem Wirtschafts- und Verkehrsverein hinsichtlich der Situation am Altrhein. Außerdem sprach er ausführlich über die 2017 erfolgte Havarie der Fähre mit einem Schiffstau plus Holzstück in der Schleuse Feudenheim. Diese Havarie beschädigte die Fähre an Propeller, Welle und Getriebe. Damit waren die Fahr- und Steuereigenschaften der Fähre sehr eingeschränkt. Der Schaden in Höhe von etwa 12 000 Euro werde von der Versicherung übernommen, so Reuters. Die Reparatur wurde im Frühjahr erledigt.

Der Schatzmeister gab einen Überblick über die finanzielle Lage. Der Verein habe einiges an Ausgaben gehabt. In der Hauptsache handelte es sich um Rechtsanwaltberatungskosten. Aus den Fährfahrten konnten kleinere Überschüsse verbucht werden. Insofern sei der Verein finanziell noch gut aufgestellt.