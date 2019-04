Mit Feuer, Taufe und Abendmahl

Lampertheim.In der Karwoche und an den Osterfeiertagen finden in den Kirchengemeinden folgende Gottesdienste statt:

Evangelische Martin-Luther-Gemeinde: Gründonnerstag, 18. April, 19 Uhr: Tischgottesdienst im Gemeindehaus mit Essen, mitgestaltet von den Eltern der Konfirmanden; Karfreitag, 19. April, 10 Uhr: Gottesdienst ohne Orgel, Raum für Stille. Ostersonntag, 21. April, 6 Uhr: Osternacht mit Abendmahl und Projekt-Chor, anschließend Osterfrühstück im Martin-Luther-Haus. 9.30 Uhr: Gebetskreis im Martin-Luther-Haus. 10 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl. Ostermontag, 22. April, 10 Uhr: Gottesdienst.

Evangelische Lukasgemeinde: Gründonnerstag, 18. April, 19 Uhr: Abendmahlsgottesdienst in der Notkirche (Kirchenchor). Karfreitag, 19. April, 10 Uhr: Gottesdienst in der Domkirche (Chor Mosaik). Karsamstag, 20. April, 22 Uhr: Osternachtsgottesdienst, Liturgische Feier mit Texten, Musik und Wandel-Abendmahl. Ostersonntag, 21. April, 10 Uhr: Gottesdienst für Jung und Alt mit Einweihung des neuen Osterkerzenständers und Taufe (mit dem Kindertag-Team und Posaunenchor). Ostermontag, 22. April 10 Uhr: Abendmahlsgottesdienst.

Katholische Pfarrgruppe Lampertheim-Hüttenfeld (St. Andreas, Mariä Verkündigung, Herz Jesu): Gründonnerstag, 18. April, 16 Uhr: Andacht mit Kommunionspendung im Altenheim Mariä Verkündigung. 18.30 Uhr: Feier des letzten Abendmahles in Herz Jesu und in Mariä Verkündigung (mit Erstkommunion-Kindern und Firmlingen), anschließend Gebetsstunden der Frauen und der Pfadfinder, Stille Anbetung bis 23 Uhr. Karfreitag, 19. April, 11 Uhr: Kinderkreuzweg St. Andreas, 15 Uhr: Karfreitagsliturgie (St.-Andreas-Chor) in St. Andreas und in Herz Jesu. Karsamstag, 20. April, 18.30 Uhr: Feier der Osternacht in Herz Jesu (anschließend Ostereierpicken), 21 Uhr: Feier der Osternacht in St. Andreas. Ostersonntag, 21. April, 10.30 Uhr: Osterhochamt (Katholischer Kirchenmusikverein) in Mariä Verkündigung sowie in zur gleichen Zeit in Herz Jesu, 17 Uhr: Eucharistiefeier im St. Marienkrankenhaus. Ostermontag, 22. April, 10.30 Uhr: Osterhochamt in Herz Jesu sowie zur gleichen Zeit in St. Andreas unter Mitwirkung des Chors;

Evangelische Gemeinde Hüttenfeld und Neuschloß: Gründonnerstag, 18. April, 19 Uhr: Feierabendmahl unter Mitwirkung der Flötengruppe Allegro im Gemeinderaum Neuschloß. Karfreitag, 19. April, 10 Uhr: Abendmahlsgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors. Ostersonntag, 21. April, 5 Uhr: Osternacht mit Osterfeuer und Abendmahlsgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors und der Young Voices, anschließend Frühstück im Gemeinderaum.

Evangelische Kirchengemeinde Hofheim: Gründonnerstag, 18. April, 19 Uhr: Abendmahlgottesdienst im Gemeindehaus. Karfreitag, 19. April. 10 Uhr: Festgottesdienst mit alkoholfreiem Abendmahl unter Mitwirkung des Kirchenchors. Ostersonntag, 21. April, 6 Uhr Osternachtsgottesdienst mit Osterfeuer, anschließend Frühstück im Gemeindehaus, 10 Uhr: Festgottesdienst unter Mitwirkung des Posaunenchors. Ostermontag, 22. April, 10 Uhr: Festgottesdienst mit Abendmahl.

Katholische Kirchengemeinde St. Michael Hofheim: Karfreitag, 19. April, 15 Uhr: Liturgiefeier vom Leiden und Sterben Christi unter Mitwirkung der Musikgruppe Spirit mit Hl. Kommunion, Ostersonntag, 21. April, 10 Uhr: Feierliches Hochamt unter Mitwirkung des Kirchenchors. red

