Mit Friedenslicht Grenzen überwinden

Lampertheim.Seit mehr als 20 Jahren bringen die St.-Georgspfadfinder das Friedenslicht nach Lampertheim. Im Rahmen einer Aussendungsfeier wird es auf den Weg gebracht. Im vergangenen Jahr gab es einen ökumenischen Lichtergottesdienst unter Beteiligung der Band Kristall. Doch die Corona-Pandemie macht es schwierig, die Premiere vom vergangenen Jahr zu wiederholen, wie die Pfadfinder mitteilen.

„Frieden überwindet Grenzen“, lautet das Thema in diesem Jahr. Um Grenzen zu überwinden, brauche es Mut, Stärke, Zielstrebigkeit, die Bereitschaft, offen auf Andere zuzugehen, den eigenen Standpunkt zurückzustellen und Kompromisse zu schließen. All das seien Kennzeichen friedlichen Zusammenlebens.

Wer sich dafür einsetze, halte gleichzeitig den Wunsch nach Frieden lebendig und arbeite aktiv an der Überwindung jeglicher Grenzen, heißt es in der Pressemitteilung der Pfadfinder.

Gerade in diesem Jahr spürten viele Menschen, wie es ist, wenn Grenzen gezogen und geschlossen würden und die Freiheit eingegrenzt werde. Das Coronavirus mache deutlich, wie zerbrechlich das gesellschaftliche Zusammenleben sei, aber auch, welch hohen Stellenwert Kreativität, besonnenes Handeln und Zuversicht hätten.

Die beiden Lampertheimer Pfarrer Christian Rauch (St. Andreas, Mariä Verkündigung und Herz Jesu) und Ralf Kröger (Lutherkirche) hätten sich vor diesem Hintergrund mit den Verantwortlichen des Pfadfinderstammes Guy de Larigaudie und des Stammes Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz eine alternative und kreative Verteilung des Friedenslichtes überlegt.

Demnach kann das Licht am dritten Adventssonntag. 13. Dezember, 16.30 bis 19 Uhr, an der Lampertheimer Kirche Mariä Verkündigung abgeholt werden. Die Flamme, die in Bethlehem, der Geburtsstadt Jesu, entzündet wurde, soll so auch in den Lampertheimer Häusern und Wohnungen brennen. Um 18 Uhr findet an diesem Sonntag ein Onlinegottesdienst in der Martin-Luther-Kirche statt. Dabei geht es auch um das Thema „Grenzen überwinden“. Vertreter beider Pfadfinderstämme werden das Licht in die Kirche bringen und den Gottesdienst mitgestalten, untermalt von Musikstücken der Band Kristall. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020