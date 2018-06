Anzeige

Lampertheim.In der Frühe war Benjamin Schuster zum Blumengroßmarkt gefahren, damit er den Teilnehmern des Floristik-Workshops von Ü12-Sommertime frische Ware für ihre schöpferischen Arbeiten bringen konnte. Die Rose stand daei im Vordergrund. Im Blumengeschäft wurden Laub und die Dornen zuvor entfernt.

Damit schöne Blumenarrangements als Tischdeko hergestellt werden konnten, hatte Benjamin Schuster Schleierkraut mitgebracht. Diese grazile Pflanze, die zur Familie der Nelkengewächse gehört, schaffe duftige Gestecke. Zuerst wurde die Steckmasse in Schalen gegeben, angefeuchtet und die Schnittblumen von innen nach außen gesteckt. Eine beliebte Möglichkeit sei der Kontrast, erklärte der Florist, also Blumen in verschiedenen Farben und mit Grün aufgelockert. Die Mädchen verwendeten dafür Blätter von Efeu, der immergrünen Kletterpflanze.

Auf das Binden von Blumenkränzen freuten sich die Teilnehmerinnen besonders. Denn solch ein Haarschmuck passe gut zum zarten Sommerkleid. Hierfür hielt Benjamin Schuster außer kleinblütigen rosafarbenen Rosen auch blaue Statice (Strandflieder), weißes Schleierkraut, Ruscus (Mäusedorne) und Lampertheimer Spargelkraut bereit. Auch hier wollten die Mädchen farbige Akzente setzen. Mit einem dicken Draht wurde der Kopfumfang abgemessen und anschließend ein Drahtkranz geformt, der mit Floristen-Tape umwickelt wurde. Damit der Draht am Ende nicht durchblitzt und zu Verletzungen führen könne, steckten die Teilnehmerinnen Moosgummi auf.