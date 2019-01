Mit Glücksbringern ins neue Jahr

Lampertheim.Gesundheit und Glück – das wünscht sich wohl jeder für sich und seine Liebsten. Damit diese Wünsche auch wirklich in Erfüllung gehen, hatten die Frauen der Kreativgruppe der Seniorenbegegnungsstätte (SBS) Alte Schule dem Glück ein wenig auf die Sprünge geholfen – und die Tische in der Cafeteria für die Neujahrsfeier mit Schornsteinfegern und vierblättrigen Kleeblättern dekoriert.

In der SBS wurde das neue Jahr mit einem Empfang und einem reichhaltigen Buffet gefeiert. Gerlinde Hellmuth begrüßte im Namen des Seniorenbeirates und des Teams der Seniorenbegegnungsstätte die städtischen Vertreter: Bürgermeister Gottfried Störmer, Ersten Stadtrat Jens Klingler, Fachbereichsleiter Familie und Soziales Bernd Ranko, SPD-Fraktionsvorsitzenden Marius Schmidt und den Vorsitzenden des Sozialausschusses Robert Lenhardt sowie zahlreiche weitere Gäste. Die Sitzplätze reichten nicht aus. Hellmuth wünschte den Besuchern in ihrer Ansprache viel Gesundheit und Glück fürs neue Jahr und ließ das vergangene Jahr Revue passieren.

Die frohen Mienen der Gäste sprächen für sich: So käme man gerne in die SBS und fühle sich in der Gemeinschaft wohl. Hellmuth dankte ihren engagierten Mitstreitern von ganzen Herzen, schließlich seien sie es, die den Betrieb aufrecht erhielten. Dazu zählen etwa die „Blauen Engel“, der Fahrdienst, die Kreativgruppe und die Video- und Fotogruppe. Außerdem dankte die Sprecherin des Seniorenbeirats den Verantwortlichen der Sitzgymnastik, des Gedächtnistrainings, der Spielegruppen, des Volksliedersingens und den PC-Spezialisten. Sie alle trügen dazu bei, die Begegnungsstätte mit Leben zu erfüllen und mit den Angeboten ein vielfältiges Programm zu gewährleisten.

Als Empfehlung für das neue Jahr zitierte Hellmuth die Mutter des Dichters Johann Wolfgang von Goethe. Sie hatte ihrem berühmten Sohn einst zum Neujahrstag dieses Rezept geschrieben: „Man nehme zwölf Monate, putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und Angst und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht. Es wird jeder Tag einzeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und zwei Teilen Frohsinn und Humor. Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt.“

Ihre Ansprache schloss die Sprecherin mit einem Gebet von Dietrich Bonhoeffer. Auch Bürgermeister Störmer schickte sein Grußwort in die Seniorenrunde. In seiner Neujahrsrede sprach er den Aktiven seine Anerkennung aus, da sie die Vorbereitungen verschiedener Feierlichkeiten zum Wohl der Senioren organisieren und durchführen. Und auch die städtischen Mitarbeiter würden sich über Einladungen für besondere Feste freuen, schließlich brauche ein gutes Miteinander Nähe, so der Bürgermeister. „Ich wünsche den Senioren Gesundheit und Zufriedenheit“, erklärte Störmer zum Abschluss.

Die „Blauen Engel“ waren direkt im neuen Jahr schon im Einsatz: Sie hatten stundenlang Vorkehrungen für das Buffet mit allerlei Leckereien getroffen. Sie bezauberten die Gäste mit dem Entzünden eines Tischfeuerwerks – der Attraktion der festlichen Tafel. Und während die Senioren und Gäste schlemmten, waren sich alle einig: „Das war ein gelungener Auftakt des neuen Jahres.“

