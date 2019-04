Mit Handschuhen ins Freibad

Zum Bericht „Freibad öffnet bereits am Montag“ vom 12. April.

Endlich ist es soweit. Das Hallenbad wird (vermutlich) renoviert. Das Hallenbad ist seit zwei Monaten zu. Nur von Renovierung keine Spur. Ich laufe fast täglich am Hallenbad vorbei und frage mich, wann denn die Handwerker ihren ersten Arbeitstag haben werden. Bislang war kein einziges Handwerkerauto vor der Tür zu sehen. Dass die Handwerker zu Fuß kommen und ihr Werkzeug und Material händisch transportieren, ist wohl eher unwahrscheinlich. Ein Anruf beim Geschäftsführer der Biedensand-Bäder GmbH ergab, dass derzeit noch interne Vorarbeiten geleistet werden. Man sei voll im Zeitplan. Demnach kommen auch alle Mitarbeiter des Hallenbades, sowie die des städtischen Bauhofes, vermutlich aus Umweltschutzgründen, zu Fuß. Meine Beobachtungen durch die Glasscheiben haben ergeben, dass sich im Hallenbad nichts bewegt. Die internen Vorarbeiten finden sicherlich virtuell statt oder per App.

Blicken wir zurück. Das Hallenbad wurde in den 1970er Jahren erbaut. Die Stadtverwaltung – heute Biedensand-Bäder GmbH – musste überraschenderweise feststellen, dass die Bausubstanz im Laufe der Jahrzehnte ihren Tribut gefordert hatte. Regelmäßige Rücklagen für Instandhaltungen und Erneuerungen wurden nicht gebildet. Da kein Geld für eine notwendige Sanierung in der Stadtkasse vorhanden war, bettelte man beim Land darum. Besonders betroffen ist das Hallenbaddach. Dies besteht derzeit nur aus einer dünnen Metallschicht ohne jegliche Dämmung. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie hoch die Energiekosten, zum Beheizen des Bades waren. Vermutlich hätte man das Dach in einer klaren kalten Winternacht mit einer Wärmebildkamera vom Weltraum aus sehen können. Man hatte für die Sanierung ein Jahr veranschlagt und als Starttermin den 1. März 2018 festgelegt. Eine Woche vor der Schließung wurde festgestellt, dass die Zuschüsse vom Land noch nicht bewilligt waren. Der Schließungstermin wurde kurzfristig um ein Jahr verschoben. Seitdem ist nichts passiert: keine Sanierung, keine Handwerker, aber auch kein Badebetrieb. Das Bad ist einfach nur geschlossen.

Leidtragende sind alle schwimmsporttreibenden Vereine und schwimmbegeisterte Bürger, die zwei Monate vor einem geschlossenen Hallenbad standen, in dem sich nichts bewegt hat. Hätte man den Schließungstermin mit der Eröffnung des Freibades am 15. April angepasst, hätten die Vereine und Schwimmer das Bad nutzen können und die Stadt hätte sogar noch Einnahmen generiert.

Ein großer Fortschritt gegenüber der Eröffnung des Freibades im letzten Jahr ist, dass diesmal sogar Wasser im Schwimmbecken ist. Letztes Jahr mussten sich die Besucher die ersten drei Wochen mit Trockenschwimmen begnügen. Heute war ich das erste Mal, aber auch für die nächsten Wochen das letzte Mal, im Freibad. Ich weiß nicht, was sich die Verantwortlichen gedacht haben, ein Freibad zu eröffnen mit 13 Grad Wassertemperatur. Die wenigsten verfügen über einen Neoprenanzug. Dennoch habe ich nach einer Bahn Schwimmen im Becken den Versuch abgebrochen, da ich mir erst noch Handschuhe, Füßlinge und eine Kältekopfhaube kaufen müsste.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019