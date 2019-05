Mit „Himmel und Hölle“ in nächste Kampagne

Lampertheim.Nach der Fastnacht ist beim 1. Carneval-Club Rot-Weiß (CCRW) vor der Fastnacht. Denn die rot-weißen Karnevalisten proben fast das ganze Jahr über. Die Fastnachter gestalten mit viel Idealismus und Tatkraft ihre karnevalistischen Veranstaltungen. Sie treten zudem bei zig Fastnachtsveranstaltungen anderer Vereine auf, besuchen Institutionen und Senioreneinrichtungen.

Der Vorsitzende Freddy Herweck dankte bei der Jahreshauptversammlung seinen Vorstandskollegen und den Vereinsmitgliedern für ihr Engagement. Ein Dankeschön ging auch an Stadtprinzessin Janine I. und an ihre Begleiterinnen. In seinem Jahresbericht ließ der Vorsitzende das rege Vereinsleben Revue passieren. So pflegt der CCRW die langjährige Freundschaft mit dem belgischen Verein in Maldegem-Adegem. Im vergangenen Jahr organisierten die Lampertheimer den Empfang des belgischen Partnervereins t’ Folkloorke Adegem und feierten ihre 40-jährige freundschaftliche Verbundenheit.

„Aktuell haben wir 138 Mitglieder, die Zahl bleibt stabil“, sagte Herweck. In nächster Zeit müsse das CCRW-Clubheim im Sandtorfer Weg grundsaniert werden. Das heißt: neue Böden, Heizung und Isolierung. „Dann kann das Clubheim auch mal vermietet werden“, so der Vorsitzende.

40 Feste gefeiert

Schatzmeisterin Ingvelde Huthoff berichtete über die Einnahmen und Ausgaben. Sven Huthmann und Christine Herbold hatten die Kasse geprüft und für ordnungsgemäß befunden. Sie dankten für die Spenden. Die Mitglieder bestätigten sie in ihrem Amt.

Sitzungspräsident Markus Gutschalk erinnerte an die närrischen Veranstaltungen der Kampagne. Er hob die Besuche der Fastnachter in Lampertheims Kindertagesstätten und Seniorenzentren hervor. Weiterhin habe der CCRW 40 Ordensfeste und elf Prunksitzungen besucht und am Fastnachtsumzug in Bürstadt teilgenommen. Nun freut sich Gutschalk schon auf die im November beginnende Kampagne, die unter dem Motto „Himmel und Hölle“ starten wird.

Aus den Berichten der Spartenleiterinnen ging hervor, dass die Tanzgruppen des CCRW eine Vielzahl von Auftritten erfolgreich gemeistert haben. Rita Irrgang, Trainerin der Mini-Garde erzählte, dass in ihrer Formation zehn Mädchen im Alter von drei bis neun Jahren tanzen.

In der Juniorengarde tanzen Mädchen im Alter von zehn bis 13 Jahren und in der Funkengarde die 16- bis 24-Jährigen. Über 18 sind auch die Tänzerinnen in der Garde Modern. Die fünf Tänzerinnen der Formation „New Generation“ seien 30 plus, erklärte Sabrina Ehmann. Auch Beatrice Braun, Trainerin des Männerballetts, hatte mit ihrer Truppe zahlreiche Auftritte. Besonders rege Mitglieder sind die Frauen der Gruppe Fantasy. Sie richten beispielsweise die Weiberfastnacht in der Zehnscheune aus.

Bei der Aufgabenverteilung gab es einige Neuerungen: Sina Irrgang und das ehemalige Tanzmariechen Sophia Karb machen in Kürze den Trainerschein. Yara Richter rückt als neues Tanzmariechen nach. Der Vorsitzende Herweck war bisher Zugmarschall des närrischen Lindwurmes. Sein Amt werden Daniela Gutschalk und Thomas Blanck übernehmen.

Am Ende der Sitzung hatte Freddy Herweck noch einige Ankündigungen zu machen: „Die Mitgliedsbeiträge werden im nächsten Jahr erhöht“. Die Satzungsänderung hatten die Mitglieder angenommen. Sie sei nicht mehr zeitgemäß gewesen, erklärte Jesina Litters.

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.05.2019