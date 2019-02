Mit Kinderwagen über Biedensand

Lampertheim.„Mit dem Kinderwagen durchs Naturschutzgebiet“ – unter diesem Motto lädt das Geopark-vor-Ort-Team für Donnerstag, 14. Februar, zu einem „entspannten Auwaldspaziergang“ ein. Angesprochen sind, so heißt es in der Ankündigung, „Mütter mit kleinen Kindern“. Unter Führung von Andrea Hartkorn erfahren die Teilnehmer etwas über Ursprung und Bedeutung des Valentinstags, der am Donnerstag begangen wird. Außerdem hält die Gruppe Ausschau nach ersten Frühlingsboten. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz am Biedensand. Erwachsene Teilnehmer zahlen 3,50 Euro, Kinder sind frei. Eine Anmeldung ist erbeten. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 08.02.2019