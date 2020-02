Mit Kirchenorgel und E-Gitarre

Lampertheim.Vier Musiker werden die Domkirche am Fastnachtssonntag, 23. Februar, 17 Uhr, zum Zittern bringen. Dann nämlich steigt das dritte Cross-over-Konzert „Der Dom rockt“. In der Musikbranche sind Cross-over-Konzerte ein neuer Trend, bei dem sich unterschiedliche Genres vereinen. Das gemeinsame, etwas andere Musizieren, bringe ihnen selbst viel Spaß, sagen die Instrumentalisten aus Lampertheim im Gespräch. Die Veranstaltung ist eine Kooperation von cultur communal der Stadt Lampertheim, der Evangelischen Lukasgemeinde und dem Inner-Wheel-Club Schriesheim-Weinheim.

Regina Herbert ist die derzeitige Präsidentin des Clubs und gab den Anstoß, drei Euro je verkaufter Eintrittskarte zugunsten der Tagesgruppe Lampertheim der Nieder-Ramstädter Diakonie Orbishöhe, einer Jugendhilfeeinrichtung, zu spenden. Kinder im Alter von bis zu 15 Jahren werden in der Tagesstätte – sie befindet sich in der Römerstraße – gefördert. Obendrein biete der Aufenthalt den Familien Entlastung. So würden die Kinder und Jugendlichen nicht nur bei Hausaufgaben betreut, auch Ausflüge und kleine Reisen organisieren die Mitarbeiter der Tagesstätte, sagt Regina Herbert. „Wir mussten die Stadt Lampertheim als Unterstützer nicht erst überzeugen“, erläutert Organistin Ittmann. Beim Fachbereichsleiter Kultur, Rolf Hecher, seien die Musiker auf offene Ohren gestoßen.

Ungewöhnliches Hörerlebnis

„Wir haben ein flottes Programm zusammengestellt“, sagt Ittmann. „Rock-Pop-Klassik, eine ungewöhnliche Besetzung beschert ein ungewöhnliches Hörerlebnis“, sagt auch Ludwig Baumgartner, der Fachdienstleiter Kultur.

Wenn die klassische Kirchenorgel (Heike Ittmann) auf die E-Gitarre (Musikschulleiter Joachim Sum), den E- Bass oder Kontra-Bass (Frank Willi Schmidt) und das Schlagzeug (Hans-Jürgen Götz) trifft, dann seien den Klangmöglichkeiten keine Grenzen mehr gesetzt. Kirchenmusikerin Ittmann hat sich schon längst an die einst unvertrauten Musikstile gewöhnt. Noch spannungsgeladener wird es, wenn die Tuba zum Einsatz kommt. Schon einen Ton auf einer Tuba zu erzeugen, ist nicht leicht, aber Schmidt wird das Blechblasinstrument zum Klingen und Singen bringen.

Die Bandbreite des Konzertes reiche von rockig verstärkten Klängen, temperamentvollen „Klassik goes Rock“-Adaptionen, opulente Rockhymnen bis zu akustisch leisem Zauber und melodisch-klassischen Melodien zum Träumen, erklärt Baumgartner.

Einige Werke verrät Baumgartner: Auszüge aus Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ in der Bearbeitung der britischen Band Emerson, Lake und Palmer, die dem Progressive Rock zuzurechnen ist, außerdem die Titelmusik aus dem Film „Mission Impossible“ und weitere rockige Versionen berühmter Stücke.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.02.2020