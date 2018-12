Mit Klettergerüst gehen Wünsche in Erfüllung

LAMPERTHEIM.Endlich können Kinder am Martin-Luther-Platz wieder spielen und toben. Der Spielplatz wurde jetzt nach umfassender Neugestaltung wieder eingeweiht. Zahlreiche Kinder nahmen das Gelände sofort in Besitz und testeten die neuen Spielgeräte bei eisigen Temperaturen.

Als einen „fantastischen Anlass“ bezeichnete Bürgermeister Gottfried Störmer die Einweihung, als er symbolisch das rot-weiße Absperrband durchschnitt und die Kinder auf den Spielplatz stürmten. Der war für Eltern und ihren Nachwuchs kaum wieder zu erkennen, bei der Umgestaltung blieb kein Stein auf dem anderen. Von den alten Spielgeräten war nichts mehr zu sehen, dafür locken jetzt drei verschiedene Schaukeln, ein Trampolin, ein Sandkasten und ein großes Klettergerüst zum Spielen ins Freie. „Im Frühjahr kommt noch ein Karussell dazu“, kündigte der Rathauschef an.

Denn noch sind die Arbeiten der Technischen Betriebsdienste nicht gänzlich abgeschlossen. Im März soll auf einer großen Freifläche Rasen eingesät werden und die Pergola über dem Sandkasten ein Holzdach erhalten. Auf Wunsch vieler Eltern und Anwohner, die wegen der angrenzenden Straßen Sorge um den Nachwuchs haben, soll das Gelände auch noch umzäunt werden.

Viel Platz zum Toben

Für Bürgermeister Störmer gibt der Platz aber schon jetzt ein „tolles Bild“ ab. „Es ist viel aufgeräumter und wirkt weitläufiger, bietet auch Platz zum Toben“, findet er. Dass die Kinder noch auf brauner Erde statt auf grünem Rasen umher springen, störte am Mittwoch niemand. Zumal die Kleinen selbst über „ihren“ neuen Spielplatz mitbestimmen durften. „Das haben wir zum ersten Mal in größerem Rahmen gemacht“, erklärte Sabine Vilgis, Leiterin der Technischen Betriebsdienste. Kinder durften erstmals ihre Wünsche zu neuen Spielgeräten als Bilder malen oder aufschreiben. Daneben seien Jugendförderung und Jugendbeirat sowie die Spielplatzpatin Ute Gabel-Schader in den Beteiligungsprozess eingebunden gewesen. Die Lampertheimerin kümmert sich seit 2013 ehrenamtlich um die Spielfläche in ihrem Wohngebiet.

Der neue Spielplatz wartet nun mit zwei Besonderheiten auf: „Wir haben bewusst eine große, freie Fläche geschaffen, damit Kinder auch rennen und toben können“, erklärte Vilgis. Auch für größere Gruppen wie Kitas sei das nützlich. Das neue Herzstück des Spielplatzes ist aber das große Klettergerüst mit Turm. Den hätten sich die Kinder ausdrücklich gewünscht, optisch soll er auch an die nahe Lutherkirche erinnern.

Bei der Sanierung der Spielplätze wolle man nämlich auch unterschiedliche Themenbezüge schaffen, um für Abwechslung zu sorgen. Gekostet hat das Vorhaben insgesamt 55 000 Euro. „Eine ganze Stange Geld“, unterstrich Störmer, „aber so ist es in der Spielplatzleitplanung vorgesehen“. Insgesamt gibt es in Lampertheim 40 Spielplätze und elf Bolzplätze. Für deren sukzessive Erneuerung und langfristige Betreuung sucht die Stadt auch weiterhin Paten.

