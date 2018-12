Mit Krippenspielen und ganz viel Musik

Lampertheim.An Weihnachten bieten die Kirchengemeinden in Lampertheim und den Stadtteilen vielfältige Gottesdienste an. Hier eine Übersicht:

Evangelische Lukasgemeinde: Montag, 24. Dezember (Heiligabend), 15 Uhr: Gottesdienst für Familien mit kleineren Kindern (Pfarrerin Sabine Sauerwein, Vikarin Jasmin Setny und Team vom Kindertag), 17 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden (Gemeindepädagogin Birgit Ruoff und Pfarrer Adam Herbert), 22 Uhr: Christmette mit „Wort und Musik zur Heiligen Nacht“ (Sauerwein und Team); Dienstag, 25. Dezember (Erster Weihnachtsfeiertag), 10 Uhr: Gottesdienst (Pfarrer Adam Herbert und Kirchenchor); Mittwoch, 26. Dezember (Zweiter Weihnachtsfeiertag), 10 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (Sauerwein und Chor Mosaik); Sonntag, 30. Dezember, 10 Uhr: Singgottesdienst mit Weihnachtsliedern (Setny). Alle Gottesdienste finden in der Domkirche statt.

Martin-Luther-Gemeinde: 24. Dezember, 15 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Pfarrer Ralf Kröger), 17 Uhr: Christvesper mit Austeilung des Friedenslichtes durch die Pfadfinder (Kröger mitProjektchor), 23 Uhr: Christmette (Kröger); 25. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (Kröger); 26. Dezember: wegen Vakanz kein Gottesdienst; Sonntag, 30. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst mit gemeinsamem Singen (Kröger).

Katholische Pfarrgruppe St. Andreas und Mariä Verkündigung Lampertheim sowie Herz Jesu Hüttenfeld: 24. Dezember, 11 Uhr: Andacht zum Heiligen Abend im Altenheim Mariä Verkündigung, 15 Uhr: Familienchristmette mit Krippenspiel in Mariä Verkündigung mit Chor Ephata, 18.30 Uhr: Christmette in Herz Jesu, 21.30 Uhr: Christmette in St. Andreas; 25. Dezember: 10 Uhr: Weihnachtshochamt in St. Andreas mit dem St.-Andreas-Chor und und dem Katholischen Kirchenmusikverein, 10.30 Uhr: Weihnachtshochamt in Herz Jesu; 26. Dezember, 10 Uhr: Hochamt in Mariä Verkündigung mit Projektchor, Orchester und Solisten; Donnerstag, 27. Dezember, 16 Uhr: Weihnachtsvesper im Altenheim Mariä Verkündigung, Freitag, 28. Dezember, 10.30 Uhr: ökumenische Weihnachtsandacht im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Hospitalstraße.

Evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld: 24. Dezember, 17 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 22 Uhr: Christmette mit Kirchenchor, Instrumentalisten und Gesang; Dienstag, 25. Dezember, 10 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl.

Evangelische Johannesgemeinde Neuschloß: 24. Dezember, 17 Uhr: Christvesper in der Kapelle am Waldfriedhof mit Mitwirkung des Posaunenchors.

Evangelische Magnusgemeinde Worms und Kirchengemeinde Rosengarten: 24. Dezember, 17 Uhr: Christvesper im Kirchensaal des Dorfgemeinschaftshauses Rosengarten.

Evangelische Kirchengemeinde Hofheim: 24. Dezember, 16 Uhr: Christvesper – Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 22 Uhr: Christmette mit dem Kirchenchor; 25. Dezember, 10 Uhr: Festgottesdienst; 26. Dezember, 10 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl und Mitwirkung Posaunenchor.

Katholische Pfarrei St. Michael Hofheim: 24. Dezember, 15 Uhr: Krippenfeier der Kinder, 17 Uhr: Christmette mit Kirchenchor und Gesangverein; 25. Dezember, 10 Uhr: feierliches Hochamt mit Kirchenchor; 26. Dezember, 10.45 Uhr: feierliches Hochamt in Bobstadt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018