Mit Lambada Muddasprooch ins neue Jahr gestartet

Lampertheim.Die Lômbadda Babbler und ihre Gäste hielten eine Rückschau auf das abgelaufene Jahr und fassten gute Vorsätze für das neue Jahr – mal besinnlich, mal heiter. Das Alte Rathaus war fast bis auf den letzten Platz besetzt und eine gemütliche Stimmung machte sich breit, als Karl-Heinz Horstfeld die Autoren Gereimtes oder Ungereimtes in Muddasprooch vortragen ließ.

Es waren „scheene Lambada Sprich“ zu hören. Vor allem darüber, wie schnell gute Vorsätze aufgestellt, aber auch wieder vergessen werden. Auch die „Bäschdädder Babbler“ gaben sich ein Stelldichein und lieferten Beiträge zum Schmunzeln. Die Hüttenfelderin Helga Brune schätzt die Mundartverse ihrer verstorbenen Mutter Else Hanf und trug ihr Gedicht „Die Kur“ vor, die von einem überfütterten Hund handelt.

Herbert Tiefel erwartete vom neuen Jahr, dass es herrlich sein werde und Zufriedenheit schenke. „Klimatechnisch passiert in Deutschland nicht viel, und was passiert, ist viel zu langsam“, betonte Michaela Pasing. England gehe und der Berliner Flughafen komme – wenn der geplante Termin eingehalten werde. Das alte Jahr habe viele dunkle Stunden gebracht, aber es sei auch viel gelacht worden. 2020 habe 366 Tage und halte somit zahlreiche Überraschungen bereit, sagte Erika Krämer-Tomczak und empfahl: „Die Menschen sollten nicht verdrießen, sondern das Leben genießen.“

Andere rennen lassen

„Ich mach‘ so weiter wie bisher“, verkündete Ulrich von Heyl. Und auch Kerwevadder Heinz „Clever“ Eichenauer ergehe es ähnlich. Er bleibe so, wie er ist. Vorsätze würden oft nicht eigehalten. Deshalb witzelte Eichenauer, er könne sich vornehmen, keine einzige Zigarette mehr zu rauchen. Dabei rauche er seit 15 Jahren nicht mehr. Aber einhalten könne er den Entschluss, drei Mal in der Woche in den Wald zu gehen und zu gucken, wie andere im Trainingsanzug rennen.

Realistische Pläne wollte Käthe Lahr-Bachert schmieden, denn die halte sie auch ein. „Im neuen Jahr wird es nicht besser werden, Probleme stehen an jeder Ecke“, vermutete Diana Boll. Mit neuem Schwung die alten Sachen angehen, konnte sich Helmut Hummel vorstellen und Karin Tiefel riet: „Lasst uns vorwärts schauen und auf die Freundschaft bauen.“ Frank Gumbel von den „Bäschdädder Babblern“ möchte Gutes tun und Schlechtes lassen. Er dachte sich, mit dem Qualmen aufzuhören und sich zu bewegen. Sein Bruder Hans-Jürgen fange an, die Lambada Sprooch zu lernen. Allerdings sei Chinesisch leichter.

Ein neues Jahr bedeute neues Glück, war sich Karin Kraus sicher und meinte, die Menschen sollten das Herz weit auf machen. Sie nennt sich die „Margitche vun Howwe“ alias Margit Kühn. Sie brachte das Zitat von Konfuzius zu Gehör: „Wenn du Berge versetzen willst, beginne damit, kleine Steine wegzutragen.“

„Mehr Charakter“

Mit Walther Rathenaus Neujahrswunsch: „Weniger Rede, mehr Gedanken, weniger Interessen, mehr Gemeinsinn, weniger Wissen, mehr Urteil, weniger Zwiespalt, mehr Charakter“ brachte Otto Edinger die Teilnehmer zum Nachdenken. Die gastgebenden Babbler Kalle Horstfeld und Kerstin Zecher waren hoch erfreut über die rege Bereitschaft der Teilnehmer. Und da die Lômbadda Babbler mit Leib und Seele aktiv sind und ihrer „Muddasprooch“ huldigen, berichtete Horstfeld noch über geplante Veranstaltungen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.01.2020