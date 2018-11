Mit Laternen durch die Straßen

Hüttenfeld/Hofheim/Lampertheim.Rund um den Martinstag am 11. November wird dem Heiligen gedacht und an sein christliches Verhalten und die Nächstenliebe erinnert, die er der Legende nach dem Bettler zuteilwerden ließ. Alle Jahre erinnern die Kinder mit Laternenumzügen und kleinen Theaterspielen an die Geschichte vom barmherzigen Teilen. In Lampertheim feierten die Kinder der katholischen Pfarrgruppe gemeinsam in und vor der Kirche Mariä Verkündigung. Und auch die Kita Rosenstock hatte zum Laternenumzug eingeladen.

In Hüttenfeld wurde in der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde erst eine Andacht gefeiert, bevor die Kinder mit ihren bunten Laternen durch die Straßen zogen. Pfarrer Virginijus Grigutis und Pfarrgemeinderätin Jutta Günther begrüßten die Kinder, Eltern und Großeltern in der voll besetzten Kirche. Höhepunkt der Feier war das Martinsspiel. Die Rolle des Ritters Martin übernahm Lilly Thoma, die mit Schild, Schwert, Helm und Mantel als solcher gut zu erkennen war. Lillys jüngerer Bruder Erik Thoma verkörperte sehr glaubwürdig den frierenden Bettler, während Annette Eder die bekannte Geschichte vorlas. Zum Schluss durften die Kinder ihre bunten Laternen in die Luft halten, als Zeichen dafür, dass sie wie Martin Gutes in die Welt hinaustragen wollen. Angeführt von der als Heiliger Martin verkleidete Michelle Zornmüller auf ihrem Schimmel, erhellten die Kinder die Hüttenfelder Straßen und zogen die freudigen Blicke der Anwohner auf sich. Zurück im Kreuzgang der Kirche erfreuten sich Glühwein und Kinderpunsch großer Beliebtheit, obwohl man sich dank der milden Temperatur kaum aufwärmen musste. Auch die Weckmänner waren rasch vergriffen.

In Hofheim haben die Christdemokraten wieder den Martinsumzug organisiert. Los ging es mit einem gut besuchten Schattenspiel der Martinslegende im Canisiushaus, das Doris Tannenberger und Marion Milius mit 15 Kindern des katholischen Familienzentrums einstudiert hatten. Yvonne Reis las den entsprechenden Text. „Wir haben im Vorfeld viel mit den Kindern über das Teilen gesprochen“,berichtete Heike Kissel-Eltrop, Leiterin des Familienzentrums, und verwies dabei auch auf die Teilnahme des Familienzentrums an der bundesweiten Aktion „Meins wird deins“. Birgit Friedle vom Elternbeirat zeigte sich hauptverantwortlich für die Entgegennahme der gespendeten Kleiderstücke. Mit dem Erlös soll das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Lima in Peru unterstützt werden.

Hoch zu Ross führte Angelina Frank vom Reitverein als Sankt Martin den Umzug an. Musikalisch begleitet wurde der Marsch zum Feuerwehrplatz von einer Hofheimer Bläsergruppe. Dort wurde dann das Martinsfeuer entzündet. swa/gün/fh

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018